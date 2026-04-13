怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

記者陳以昇／新北報導

22歲楊姓男子11日下午疑似精神狀況失控，先強行闖入新北泰山黎明技術學院校區，對多名不特定學生進行肢體騷擾與強行摟抱。隨後，楊男更瘋狂衝向校外馬路，在泰林路上隨機拉扯過往騎士，造成一名23歲女騎士受驚摔車受傷。林口警分局獲報趕抵，當場將這名怪男壓制，並依法強制送醫，同時依妨害自由、傷害等罪移送偵辦。

▼監視器拍下楊男衝到馬路，對女騎士拉扯，導致她人車倒地 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

前天下午4時許許，楊姓男子潛入泰山區黎明科大校內，不僅在校園遊蕩，更突襲式地對多名學生進行肢體騷擾、摟抱，嚇得校內師生趕緊報案。楊男在校園作亂後隨即衝出校門，跑到泰林路三段。

根據現場監視器畫面顯示，楊男衝出校園後一度坐在車道旁的路邊，隨後，他竟起身衝向車陣，對正要下山的機車族伸手騷擾，一名李姓女騎士因閃避不及，遭楊男強力拉扯手臂，導致整輛機車當場失控摔倒。李女受撞擊後倒地不起，身體多處輕微擦挫傷。

泰山分駐所員警趕抵現場後，見楊男仍情緒激動、語無倫次，立即合力將他壓制在地。警方先協助受傷的李姓女騎士，將她送往輔大醫院治療。楊男經調查為新北市衛生局列管的患者，隨後由救護人員送往淡水馬偕醫院進行強制治療。警方除依規定通報衛生機關外，針對楊男涉犯的妨害自由及傷害罪，依法移送新北地檢署偵辦。

▼警方趕抵將楊男壓制並強制送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）