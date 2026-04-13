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羅東駕訓班爆性騷！女控「環抱手把手」貼身教學　教練疑累犯

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮一名68歲賴姓駕訓班教練，疑似藉著機車訓練的機會，多次從後方環抱女子，把手搭在對方手上，造成這名剛成年的女子情緒崩潰，向家屬提及此事，全案才曝光，家屬更控這名賴男已是累犯。羅東分局指出，已獲報並調閱監視器釐清案情。

▲▼ 宜蘭羅東一名機車駕訓班教練環抱女子操作機車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲羅東一名機車駕訓班教練環抱女子操作機車，舉止極為詭異，圖為縣議員謝正信模擬當時情況。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，一名該滿18歲的女子小花（化名），在4月10日下午4時許前往駕訓班上機車教學課程，沒想到上課第一天卻是惡夢開端，教練賴男未採取一般的「分車教學」模式上課，而是直接坐在機車後方，貼近小花雙臂還抱，將手搭在其手上操作機車。

因為是初次上課，小花一度誤以為此舉是正常教練的教學方式，但回家與家人討論過後，才驚覺是遭到性騷擾，此事也讓她身心崩潰，因此在家人陪同下在11日前往羅東分局報案。

縣議員謝正信接獲家長陳情後，與警方一同前往現場調閱監視器畫面，他表示現場主管竟當眾罵賴男「已經跟你講過很多次，不能有這種行為」，質疑賴男已非初犯，內部管理也出現極大漏洞；小花家屬也提到，孩子的同學曾反映過類似情形，卻被講成是「正常教學」。

羅東警分局表示，目前全案已進入調查階段，若涉及不法將嚴正依法偵辦，絕不寬貸任何性騷擾行為，並呼籲民眾若在學習或職場環境遇到疑似性騷擾情事，應第一時間報警或撥打113專線求助。

▲▼ 宜蘭羅東一名機車駕訓班教練環抱女子操作機車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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