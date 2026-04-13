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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

巴西駐台代表稱「台灣是中國一部分」　綠委譴責：言論扭曲台海現狀

▲▼立委陳冠廷出席軍購條例朝野協商。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對巴西駐台商務辦事處處長桑路易近日接受媒體專訪，重申巴西一中政策立場，聲稱台灣是中國的一部分，並援引國民黨主席等在野黨人士的類似主張作為佐證，民進黨立委陳冠廷今（13日）對此深表遺憾，指出相關言論既不符合事實，也扭曲了台海現狀，同時呼籲在野黨在涉及兩岸議題時應謹慎言行，避免損害台灣的主權與國家利益。

巴西駐台商務辦事處處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）接受《上報》專訪時表示，台灣是中國的一部分，「這就是為什麼我們不承認台灣是獨立國家，而且大多數國家都不承認台灣是獨立國家」，且不只巴西不承認台灣是獨立國家，就連國民黨黨主席也持類似看法，他更直言，「巴西為何要有不同意見？連你們內部都沒有共識」。

外交部今（13日）對此回應，外交部今日上午已向桑路易表達嚴正抗議與關切。中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知事實，也是客觀的現狀。對桑路易不實且不當的發言，外交部表示高度不滿。外交部促請渠注意並重申，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。

民進黨立委陳冠廷則表示，桑路易在訪問中特別援引台灣在野黨人士的立場，試圖論證台灣內部對主權問題缺乏共識，這樣的說法令人深感遺憾。「國民黨是台灣最大的在野黨，在中國的一言一行都會被放大檢視，甚至被利用來製造輿論，傷害台灣的國家利益、主權以及台灣在國際社會的受重視程度」。

陳冠廷強調，無論是國民黨的立法委員或黨主席，在出訪或公開發言時都應堅持台灣的主體性，為台灣在國際社會開創有利的新局面。

陳冠廷進一步分析，中國長期運用反殖民等敘事策略，在全球南方國家爭取對一中原則的支持，巴西、南非、俄羅斯等國皆採取類似立場。以近期在野黨訪中行程為例，指出中方刻意操作殖民歷史敘事，同樣屬於此套策略的一環。

陳冠廷指出，德國與日本在經歷軍國主義與專制統治的慘痛教訓後，分別走向民主化道路，這是文明進步的方向；呼籲中國在歷經數十年高速經濟成長後，應著手推動政治改革，並放棄以武力威脅台灣。

陳冠廷也警告，任何針對台灣的軍事行動都將衝擊整個印太地區。台灣海峽在全球航運與運輸中扮演極為關鍵的角色，傷害台灣等同傷害整個印太地區的穩定與繁榮，沒有任何國家能夠置身事外。

針對兩岸對話議題，陳冠廷表達支持立場，但強調對話必須建立在國防實力的基礎之上。「沒有實力基礎的對話，帶回來的只是一張隨時可以被撕破的紙」。他以1930年代英國首相張伯倫為例，指出當年宣稱帶回和平，隔年二戰便席捲歐洲，「只有國防的能量加上對話，才能達成真正的和平，兩者缺一不可」。因此他也呼籲加速推動國防特別條例，強化台灣的海洋偵測等國防能量，以實力作為對話的後盾。

陳冠廷最後呼籲，台灣應將自身的價值與利益緊密結合，發展更具說服力的外交論述。過去僅強調價值或僅強調利益的單一策略已證明不足，台灣需要新的外交思維，才能在國際社會中贏得更廣泛的支持與理解。

 
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巴西外交部駐台代表陳冠廷民進黨台灣中國

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