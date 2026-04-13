中國汽車強攻歐洲市場！　年出口首度突破百萬輛



▲比亞迪生產的多輛新款電動車，停放在德國下薩克森威廉港港口區域的停車場。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

最新的產業報告指出，中國的汽車製造商正迅速在歐洲市場攻城掠地，隨著中企對該地區的出口首次突破100萬輛，此現象正逐步擠壓來自日本與南韓等亞洲競爭對手的市場空間。

據《南華早報》援引「歐洲汽車製造商協會」（European Automobile Manufacturers’ Association，ACEA）於4月2日發布的報告，2025年歐盟自中國進口汽車數量較前1年大幅成長30.7%，達到100.6萬輛。然而，這些進口車輛的總價值僅年增4%，至137億歐元，顯示許多車款是以「削價競爭」的策略銷售。

報告突顯中國品牌在歐洲市場競爭力的持續提升，尤其是在電動車與混合動力車領域。2025年中國製造汽車占歐盟銷售比重達7%，高於前1年的5%。相比之下，日本與南韓汽車的市占率則分別維持在4%與3%，未見成長。

中國最大汽車製造商「比亞迪」（BYD）於2月在歐洲市場連續第2個月銷量超越美國電動車龍頭「特斯拉」（Tesla）。根據ACEA於3月公布的數據，比亞迪當月新車登記量為17954輛，略高於特斯拉的17664輛。

在歐洲市場，向電動車轉型的趨勢正加劇競爭壓力。2025年電池電動車與混合動力車的市占持續擴大，而傳統汽油與柴油車需求則出現下滑。中國車廠憑藉價格較低的電動車產品線，在這波轉型中占據有利位置。

與此同時，歐洲汽車製造商在中國市場的地位正面臨挑戰。中國曾是歐洲車廠的重要成長市場，但報告指出，2025年歐盟對中國乘用車出口金額大幅下滑43%至83億歐元，出貨量也下降42.8%至159743輛。

這一劇烈逆轉反映出中國本土製造商競爭力的迅速提升，在政府支持與電動車快速轉型的推動下，中國本土品牌已大幅壓縮外國車廠的生存空間。

部分車廠可能會在今年跟進「福斯汽車」（Volkswagen）旗下的大眾市場品牌「Škoda」，關閉其中國業務的決定。在激烈價格競爭與中國市場萎縮的雙重壓力下，缺乏獲利能力的品牌正面臨更大生存挑戰。

「上海明亮汽車服務公司」執行長陳金柱表示：「該市場的激烈競爭，將在未來3至5年內促使汽車產業進一步整併。」

貿易流向的分化凸顯2大市場之間日益擴大的不平衡。儘管歐盟仍為汽車淨出口方，但由於出口下滑速度快於進口，其汽車產業貿易順差於2025年縮小至760億歐元。

從全球角度來看，亞洲去年占全球汽車產量超過62%，其中中國在2025年單一國家產量接近3000萬輛，年增10.4%，主要受北京汰舊換新補貼政策與創紀錄的出口表現帶動。

全球汽車市場在2025年呈現溫和成長。根據ACEA數據，全年新車登記量增加3.5%，達7760萬輛。其中，中國市場成長5.5%，表現優於其他地區；歐洲成長1.4%，而北美則僅成長1%，相對落後。

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