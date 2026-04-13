「我小孩不需我扶養」　李貞秀穿Dior、拎愛馬仕包出席中評會

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨今（13日）召開中評會處理白委李貞秀紀律案。對於傳出向民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌哭訴自己有5個孩子要養，若沒有立委工作生活費怎麼辦？李貞秀今澄清，就是謠言，「我的小孩不需要我扶養」。媒體也詢問，今天若被開除黨籍，會否覺得冤枉？李貞秀說，尊重民眾黨的中評會，她就是遵照制度來，就看黨的制度。





▲民眾黨立委李貞秀13日受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

李貞秀1月遞補民眾黨不分區立委後，因中國大陸國籍與戶籍問題持續與行政院僵持不下，所以質詢時只能對著空氣，部會首長完全不理她。當柯文哲京華城案宣判前，李貞秀開直播自稱新竹市長高虹安收了柯700萬元，民眾黨中央委員會認為李破壞黨的聲譽，決議中評會裁處，中評會並於今下午開會討論，李列席說明。

李貞秀下午2時15分，身穿名牌Dior的外套及拎著愛馬仕包包抵達民眾黨中央黨部，並於下午3時半許離開；她離去前向媒體表示自己有充分向中評會還原事實原貌，也澄清一些謠言，不過因為中評會尚未結束，所以不方便聊細節。

▲民眾黨立委李貞秀身穿名牌Christian Dior外套到黨中央。（圖／記者呂佳賢攝）

由於《鏡週刊》報導，柯文哲與黃國昌4月起不只一次分別與李貞秀談及去留問題，沒想到李哭訴自己有5個孩子要養，若沒有立委工作生活費怎麼辦？報導也寫道，李貞秀已私下找律師，打算被黨除名後就要訴訟。

對此，李貞秀則說，就是謠言，「我的小孩不需要我扶養」。媒體追問，之前有跟柯文哲見面嗎？李貞秀回應，這些事情都不方便就是去多講什麼，就是遵照黨內的制度，目前就是等中評會的決議。媒體也詢問，今天若被開除黨籍，會否覺得冤枉？李貞秀說，尊重民眾黨的中評會，她就是遵照制度來，就看黨的制度。

被問是否還獲得柯文哲相挺，李貞秀說，柯文哲現在那麼多事情，她很內疚自己的事情還一直讓主席操心、牽連到柯，又媒體這樣一直多事上，其實這樣很不好。李貞秀強調，她並不是共產黨派來的，而柯文哲從頭到尾，所作所為都是為了民眾黨的發展，沒有任何個人的私利，從柯被羈押一年多，到她什麼要養五個小孩這些事情，全部都是謠言，都是檢調在編故事，或者是媒體在編故事。

至於怎麼看被民眾黨主席黃國昌認為未達民眾黨對公職的標準，李貞秀說，主席講什麼話，她不予置評好嗎，「我能評斷主席嗎？不需要啦」。

▼李貞秀穿手提著愛馬仕包出席中評會。（圖／記者呂佳賢攝）