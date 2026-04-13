鄭麗文創「新關卡」？前立委點名國民黨1人：得傷腦筋了

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／曾筠淇報導

國民黨主席鄭麗文訪中之際，中共宣布「惠台十項措施」，引起各界關注與討論。民進黨前立委林濁水針對鄭麗文責成國民黨副主席成立工作小組，與中共對接農漁業、觀光等交流一事發表看法，直言鄭麗文發明了新關卡，點名1人得傷腦筋了。

鄭麗文要組對接小組！林濁水：發明新關卡

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林濁水在臉書上發文指出，鄭麗文責成黨副主席組成工作小組，與中共對接，稱將為台灣農漁業、青年及觀光旅遊業提供具體管道。他對此表示，兩岸商務交流實務上早有海關、檢疫署與貿易署等官方機關，還有旅行社、進出口商等民間管道，結果鄭麗文現在卻發明一個「新關卡」，即由副主席張榮恭領導的「國民黨具體管道」。

馬英九未設具體管道！他諷鄭麗文氣勢超越柯韓

林濁水接著說，馬英九當年簽了涵蓋範圍更廣的ECFA時，都未曾設立「國民黨具體管道」，是馬英九太愚蠢、太草包了？所以現在鄭麗文不願一樣草包，要另起爐灶？

林濁水接著說，問題是，這要怎麼設立？要黨部要駐點監督他們辦事？還是要接案？張榮恭這下得傷腦筋了，也可憐遠不如鄭麗文聰明的張榮恭。他最後更語帶諷刺的直呼，鄭麗文不可一世的氣勢超過柯文哲；口才流暢有如金句連發的韓國瑜；學識豐富也直逼爬樹捉蚊子的韓國瑜，國民黨有這樣的領袖，張榮恭再苦一點也是應該的。