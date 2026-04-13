美封鎖荷莫茲海峽　陸外交部：解決問題出路是儘快停火止戰

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣佈於美東時間13日10時起封鎖進出伊朗港口船隻，由於伊朗要求欲通過荷莫茲海峽船隻需繳交「過路費」，美軍的行動也等於變相封鎖荷莫茲海峽，船隻暫時無法通行。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，海峽通航受阻的根源在於伊朗戰事，解決這一問題的出路是儘快停火止戰。

郭嘉昆指出，霍爾木茲海峽（荷莫茲海峽，下同）是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區的安全、穩定和暢通符合國際社會共同利，「海峽通航受阻的根源在於伊朗戰事，解決這一問題的出路是盡快停火止戰，各方應該保持冷靜和克制，中方願繼續發揮積極建設性作用。」

對於有傳言稱，「中國正計劃向伊朗提供武器」；「中國已經向伊朗提供軍民兩用技術和相關組件」等議題，郭嘉昆表示，「中國在軍品出口方面一貫採取慎重負責任態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務實施嚴格管控。我們反對無根據的抹黑或惡意關聯。」

美伊談判破裂，雙方未達成協議，對此，郭嘉昆強調，雙方在巴基斯坦談判，是朝有利於局勢緩和方向邁出的一步，「中方希望相關方恪守臨時停火安排，堅持通過政治外交途徑化解爭端，避免重燃戰火，為早日恢復海灣（波斯灣）地區和平安寧創造條件。」