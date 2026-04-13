臺南運河百年音樂祭登場！玖壹壹開唱　五一連假活動一次看

▲臺南運河百年音樂祭登場，人氣歌手與樂團接力開唱。（圖／翻攝台南市政府官網、臉書）

記者陳弘修／台北報導

迎接台南運河通航滿百年，加上五一連假將至，台南市政府推出的「臺南運河百年－戶外音樂祭」活動將於5月1日至5月2日晚間，在中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）登場。集結玖壹壹等超過十組人氣歌手與樂團準備接力開唱，打造專屬初夏夜晚的水岸音樂盛會。

在宣布活動起跑的記者會上，歌手吳汶芳現場演唱特別改編的〈百年好河〉，旋律一響立刻吸引全場目光。市長黃偉哲也親自出席，並向全台民眾發出邀請，盼大家趁連假走進台南，在音樂與運河景致交織的氛圍中，感受百年歷史與城市魅力。

黃偉哲表示，台南近年接連迎來台南400、建城300，今年再迎運河通航100年，別具意義。他指出，運河承載著不同世代的記憶，市府除了規劃老照片展，也同步推出市集與光影展演，希望讓不同年齡層都能找到屬於自己的共鳴。

這次音樂祭卡司陣容亮眼，不僅邀來玖壹壹、理想混蛋、邱鋒澤等人氣歌手，還有李竺芯、柯泯薰、吳汶芳、阿跨面等多位音樂人接力登台，橫跨流行、獨立與嘻哈風格，兩晚節目精彩不間斷。活動也特別邀請多位台南出身藝人參與，展現在地音樂能量，由徐凱希與籃籃擔任主持，炒熱現場氣氛。

值得一提的是，吳汶芳將過去為台南創作的歌曲重新改編，以運河為主題詮釋，替活動提前暖身，現場反應熱烈，也為音樂祭增添更多情感溫度。

除了舞台演出，運河沿岸夜間景觀同樣吸睛。市府近年持續優化河岸空間並導入光環境藝術，自4月起啟動夜間光雕後，搭配遊船與步道體驗，夜晚可見燈光與水面交織的迷人景致，讓散步、乘船都成為一種享受。

另外，「臺南運河百年」系列活動也同步展開，包含河畔市集、紀念展覽，以及後續將推出的美食船班、龍舟賽與遊河婚禮等，從文化到觀光全面串聯，預計一路熱鬧到年底。

台南市政府表示，此次音樂祭結合音樂與水岸空間，無論親子出遊或好友相約都相當適合，邀請民眾把握連假走訪臺南，一邊品嚐在地美食，一邊沉浸在運河夜色與音樂氛圍中，留下屬於初夏的難忘回憶。

活動資訊

5月1日（五）18:00－21:00

地點：中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）

演出：理想混蛋、邱鋒澤、F.F.O、禾羽、山元聰、Saturnday

主持：徐凱希

5月2日（六）18:00－21:00

地點：中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）

演出：玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年

主持：徐凱希、籃籃