7-11自帶杯最高折15元！全家新推生鮭飯糰69折、涼麵套餐99元

▲7-11「不可思議茶BAR」自帶杯最高折15元，燕麥奶茶、燕麥拿鐵第2杯半價。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接4月22日世界地球日及天氣升溫，超商紛紛推出新品與優惠，7-ELEVEN即日起至4月28日「不可思議茶BAR」自帶杯「最高折15元」，燕麥奶茶、燕麥拿鐵「第2杯半價」。全家鎖定夏季開胃需求，推出生食級鮭魚、鮪魚飯糰、脆卷新品，極選系列任2件69折，指定涼麵搭三合一味噌湯套餐99元。

★7-ELEVEN

●自帶杯最高折15元、燕麥奶茶2杯100元

7-ELEVEN 響應世界地球日，即日起至4月28日推出多項飲品優惠，其中「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」購買75元以上飲品，單杯可折10元，使用自帶杯再折5元，等於「最高現折15元」。

CITY TEA 燕麥奶茶系列也同步回歸，燕麥奶茶、燕麥奶青每杯80元，即日起至4月28日，60元以上品項享「第2杯半價」；4月24日至4月26日再加碼推出燕麥奶茶系列「任選2杯100元」。

●燕麥拿鐵第2杯半價

CITY系列同樣加入地球日檔期，即日起至4月28日，CITY PRIMA精品咖啡指定燕麥拿鐵系列享「第2杯半價」。「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」雨林認證系列與燕麥拿鐵，也同步推出「第2杯半價」優惠。

▲▼7-ELEVEN世界地球日優惠。（圖／業者提供）

●植物奶、蛋白奶接力 新品最低35元起

植物奶與健康飲品也是此波重點，即日起至5月12日，「光泉優質蛋白奶－無加糖燕麥」原價39元，推出新品嚐鮮價35元，兩件59元。指定愛之味燕麥飲、光泉豆漿系列，則享「第2件10元」優惠。

●蒸玉米、地瓜、馬鈴薯點數3倍送

7-ELEVEN 持續擴大低碳即食與當令蔬果，即日起至4月28日，購買蒸玉米、蒸／烤地瓜、蒸／烤馬鈴薯，可享「OPENPOINT點數3倍回饋」。目前蒸玉米已擴展至超過2500家門市販售，糯玉米、黃金玉米每支皆為55元。

▲7-ELEVEN 迎接世界地球日，推出新品、低碳飲食優惠。（圖／業者提供）

●天素地蔬新品：咖哩飯89元、飯糰39元

自有鮮食品牌「天素地蔬」也持續擴大商品線，即日起至4月28日，指定商品享OPENPOINT點數3倍回饋。其中與米其林綠星餐廳陽明春天合作推出的「南洋風味咖哩飯」售價89元、「菇菇毛豆飯糰」售價39元。

天素地蔬複合店另有限定商品，包括「檸香田園湯麵」39元、「燻香素雞湯麵」39元，即日起至5月26日「任選第2件6折」；「池上香米白粥」25元，4月22日至4月28日「任2件92折、3件9折」。

「紫米瓜瓜飯」39元，即日起至4月15日推出「2件77元、3件111元」；「樹頂100%蘋果片」20g裝售價59元。

▲即日起至5月12日，至門市使用交貨便寄件，即可獲得「可生物降解寄件袋」兌換券。（圖／業者提供）

●交貨便寄件送可分解寄件袋

除商品優惠外，7-ELEVEN也持續推廣綠色寄件生活，即日起至5月12日，至門市使用交貨便寄件，即可獲得「可生物降解寄件袋」兌換券，鼓勵消費者從寄件這類日常小事實踐減塑。

▲全家推出金飯糰「極選系列」與壽司「脆卷系列」新品，還有涼麵套餐優惠。（圖／業者提供）

★全家

●生食級海鮮入料 金飯糰「極選系列」升級

全家看準初夏氣溫轉熱、消費者轉向清爽型餐食，推出金飯糰「極選系列」與壽司「脆卷系列」新品，主打生食級食材與低火調理工法，使用生食等級黃鰭鮪魚、生食級智利銀鮭等食材，強調更接近壽司專門店的口感與用料。即日起至4月28日，極選系列「任選2件享69折」。

▲全家推出金飯糰「極選系列」與壽司「脆卷系列」新品。（圖／業者提供）

●鹽蔥生鮭、海灣貝、章魚全上陣

這波金飯糰新品共有3款，「鹽蔥生鮭飯糰」售價52元，使用生食級智利銀鮭丁搭配特製鹽蔥醬，主打清爽鹹香。「柚檸海灣貝飯糰」售價49元，以海灣貝搭配柚檸醬汁，走酸香海味路線。「山葵章魚飯糰」售價49元，以章魚丁結合山葵調味，呈現居酒屋風格。

●脆卷新品：生鮭、生鮪魚泥餐促59元

除了飯糰，壽司「脆卷系列」也同步推出兩款新品，其中「山葵生鮪魚泥脆卷」售價42元，以生食等級黃鰭鮪魚搭配山葵醬油，海苔維持爽脆口感。

「醬油生鮭脆卷」同樣售價42元，使用生食級智利銀鮭丁搭配日式醬油，重現經典鮭魚壽司風味。兩款脆卷皆可加購指定飲品，享59元餐促優惠。

▲指定涼麵＋三合一味噌湯，有組合優惠。（圖／業者提供）

●指定涼麵＋三合一味噌湯99元

全家觀察，夏季涼麵銷量較冬季成長約5倍，從4月起氣溫每上升1度，涼麵業績可增約3成，因此推出台式經典「涼麵＋三合一味噌湯」優惠組合。

即日起至5月26日，購買69元指定涼麵，包括「大滿足麻醬涼麵」、「大滿足香辣涼麵」、「椒麻香蔥雞絲涼拌麵」、「日式蕎麥沾麵」，搭購三合一味噌湯（59元），即可享99元優惠。

●涼麵集結

全家這波涼麵商品也各有亮點，「台式麻醬涼麵」與「大滿足台式麻醬涼麵」選用雲林百年品牌丸莊醬油，搭配台南14號履歷花生調製醬汁；「大滿足香辣涼麵」主打重口味香辣風格。

「椒麻香蔥雞絲涼拌麵」則以厚芯波浪麵，搭配香蔥醬油與花椒辣油雙醬包，走香麻路線。「日式蕎麥沾麵」則提供不同於台式涼麵的清爽口感，補足夏季即食麵食選擇。