騎士「車停電桿旁、人蹲車道上」…營業員沒注意撞死她！下場曝光

▲營業員沒注意車前狀況，撞死蹲在車道上的腳踏車騎士。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／雲林報導

雲林縣斗六市永昌西街、建成路交叉路口，2025年小年夜發生一起奪命車禍！一名易姓女子騎腳踏車因不明原因將車停放在電線桿旁，人則是蹲在車道上，遭一名陳姓男子駕車撞上，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。一審法院依照過失致死罪，將陳姓駕駛判刑7月，案經上訴，二審給予陳男緩刑2年。

雲林地院判決指出，2025年1月27日（小年夜）深夜11時25分左右，陳男駕車沿著雲林縣斗六市永昌西街由東南往西北方向行駛，行經永昌西街與建成路69巷交岔路口時，未注意車前狀況，撞上因不明原因將腳踏車停在電線桿旁、人蹲在車道上的易姓女子。

易姓女子受有臉部擦傷、胸腹及上背部擦挫傷、左腳近腳踝處開放姓傷口、肋骨骨折等傷勢。警消獲報趕抵現場，趕緊將人送醫搶救，但易女仍因傷勢過重，不幸於同年月28日凌晨0時24分因呼吸性休克宣告不治。

雲林地院審酌陳男任職於證券公司，擔任營業員工作，目前仍在大學進修部就讀，雖有房產、車輛，但有負債，是一時失慎才會肇事，且他的肇事責任為次因，是因就賠償金額與死者家屬未能達成調解，依照過失致死罪將他判刑7月。

案經上訴台南高分院，二審考量陳男已與死者家屬達成調解，死者家屬也願意原諒他、願意給予緩刑機會，決定撤銷原判決，改判陳男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，諭知緩刑2年。