活化歷史強化交通機能　嘉義舊市公所4.8億地下停車場今動土

▲▼ 活化歷史場域、強化交通機能：嘉義市舊市公所地下停車場今日動土 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為活化歷史建築周邊空間並紓解市民停車需求，積極爭取中央前瞻計畫補助，於今（13）日舉行「嘉義市舊市公所地下停車場新建工程」開工動土祈福典禮。嘉義市長黃敏惠親自主持，偕同交通部公路局副局長林聰利、市議會議長陳姿妏及多位立委、議員共同見證。本工程不僅是公共建設的重要里程碑，更象徵歷史場域與現代都市機能的再生。



黃敏惠表示，舊市公所是嘉義市珍貴的歷史建築，市府致力於兼顧文化保存與城市發展。本工程總經費約 4.8億元（交通部補助2.2億元、市府自籌2.6億元），預計規劃地上一層、地下二層，提供 143席汽車位 及 61席機車位。

此次工程特別強調「停車配置」、「開放空間」及「交通動線」三大優化亮點：

動線分流： 規劃機車出入口與汽車出口分流，提升民生北路與康樂街周邊的安全。

視覺通視： 透過開放空間設計營造轉角通視感，形塑友善的都市街角。

綠能轉乘： 設置 18席YouBike站點，導入智慧化管理系統，滿足多元交通需求。

黃敏惠強調，「嘉義市不缺計畫，缺的是中央的支持」。隨著工商業與觀光發展，停車需求激增，市府已陸續推動義昌公園、嘉北國小及崇文國小等停車場建設。她呼籲中央未來針對長榮公園、垂楊國小、市府北棟及嘉菸等停車場規劃給予更多支持。

此外，黃敏會重申，追求永續發展必須仰賴大眾運輸，「高鐵聯外嘉義輕軌建設」 是翻轉城市的重中之重，期盼中央早日兌現承諾，落實「一條軌道改變一座城市」的願景。

交通處長呂獎慧指出，本設計突破傳統封閉形式，強調與歷史建築中庭景觀的整合。本工程由九穗聯合建築師事務所監造、翔宏營造施工，工期預計 730日曆天。完工後，舊市公所將轉型為兼具歷史意涵與日常機能的城市節點，落實宜居城市的施政目標。