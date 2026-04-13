美軍轟炸2艘「疑運毒走私船」5死1生還！　炸成火球畫面曝光

▲美軍公開轟炸畫面。（圖／U.S. Southern Command，下同）



記者王佩翊／編譯

美軍12日證實，已在東太平洋海域擊沉2艘涉嫌走私毒品的船隻，造成5人死亡、僅1人生還。而在打擊拉丁美洲販毒分子的同時，由於美伊在巴基斯坦的停火談判破裂，川普已下令美國海軍對伊朗港口實施海上封鎖，同步收緊對中東敵對勢力的軍事命脈。

「武裝衝突」升級！美軍海上擊殺累計已達168人

根據《美聯社》報導，美國南方司令部（U.S. Southern Command）指出，11日在已知的走私航道上鎖定並摧毀了2艘「涉嫌毒品販運」的快艇。雖然軍方並未提出證據證明船隻正在運送毒品，但社群平台X上流傳的影片顯示，2艘小船在水面上移動時瞬間被巨大的爆炸火球吞噬。

自川普政府9月初將拉丁美洲販毒集團定調為「毒品恐怖分子」（narcoterrorists）後，美軍透過此類海上打擊已累計擊斃至少168人。

川普強調，這種升級行動對於阻止芬太尼（fentanyl）等毒品流入美國、挽救因藥物過量而死亡的美國人命至關重要。然而，外界質疑美軍在尚未提供毒品證據的情況下直接開火，且指出芬太尼大多是透過墨西哥陸路走私，美軍「炸船」的成效與合法性仍備受爭議。

美軍救援系統啟動 僅尋獲1名生還者

在東太平洋的攻擊事件後，美軍已通知海岸警衛隊啟動搜救系統，目前僅尋獲1名生還者。

Applying total systemic friction on the cartels.



On April 11, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted two lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence… pic.twitter.com/sRXTFYCWXu — U.S. Southern Command (@Southcom) April 12, 2026

談判破裂即封鎖！美軍進軍荷莫茲海峽

在太平洋開火的同時，中東局勢也進入最嚴峻的階段。由於美伊停火談判未能就核問題與海峽管理達成共識，川普12日宣布，美國海軍將立即對進出荷莫茲海峽的船隻實施封鎖。

美國中央司令部（U.S. Central Command）表示，封鎖範圍將涵蓋所有伊朗港口。川普此舉旨在削弱伊朗在戰爭中的關鍵籌碼，並強迫其重新開放這條支撐全球 20% 石油供應的戰略水道。