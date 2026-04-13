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國道擋救護車30秒！女駕駛挨罰拿貓狗求翻盤　法官不買單

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

李姓女子駕車行經國道三號時，因未禮讓後方執勤中的救護車，遭檢舉開罰3,600元並吊銷駕駛執照。她不服提起行政訴訟，辯稱當時未聽見警笛聲，甚至強調車內貓、狗也沒有異常反應，質疑難以察覺救護車。法院審理發現救護車持續鳴笛示意長達30餘秒，她仍未避讓，違規事證明確，判決駁回其訴訟。

李姓女子於2025年4月16日上午，駕駛自小客車行經國道三號北向310.9公里處，當時後方救護車已持續鳴笛並加速接近，且多次變換急促聲響示意讓道。然而李女仍持續行駛於內側車道，未變換車道避讓，最終迫使救護車改由中線車道超車通過。被開單告發，裁處罰鍰新臺幣3600元、吊銷駕駛執照，1年內不得考領

李女不服，主張案發當時原告及車上友人確實均未聽聞後方救護車之鳴笛聲響，且該救護車並無閃爍紅色燈光，車輛外觀亦無反光標誌，難令人查覺係執勤中之救護車。尤以當時原告車上尚有2隻貓、狗，寵物聽聞刺耳鈴聲應有異狀，但截至救護車自右側超車離去過程，上開寵物均無出現任何異狀，難認原告具有主觀違規意圖。又她平時需駕駛系爭車輛接送家人就醫及維持生計，原處分吊銷原告之駕駛執照，將令原告無以維生等語，提出行政訴訟。

法院審理，勘驗檢舉影像發現，當時為白天且天候良好，路段車流單純，右側車道幾乎淨空，具備充分避讓空間。救護車在李女車後持續鳴笛長達約33秒，且聲響清晰、距離逐漸拉近，一般駕駛人應可明確察覺並即時反應。

對於李女主張「未聽見警笛聲，連車內貓狗也沒反應」；法院指出救護車警笛聲音量與頻率遠高於一般喇叭聲，且距離甚近，駕駛人理應能聽見或從後照鏡觀察到來車動態。即使未即時聽聞，也應主動注意後方狀況並及時讓道。駕駛人行車時應專注路況，隨時注意周遭環境與聲音變化，以確保行車安全。李女未盡注意義務，已構成過失違規。至於其主張吊銷駕照影響生計，法院表示該處分為法律明定，主管機關並無裁量空間，亦不得因個人因素免除。認定原處分並無違法，李女違規事實明確，訴請撤銷為無理由，判決駁回，並須負擔裁判費300元。

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