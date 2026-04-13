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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨反印度移工　綠委批：當時主張加快、今當洪水猛獸

▲▼民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸與台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜共同召開「強制險給付額十三年未調整，受害者家屬保障不足」記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

▲民進黨立委林月琴。（資料照／立委林月琴國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對政府擬於今年底引進首波印度移工，國民黨立法院黨團今（13日）表示，在現行制度尚未改善前，國民黨團全面反對印度移工來台，行政院也須立即說明政策動機跟產業需求來源，另在逃逸移工問題尚未有效改善前，不得擴大更多移工來源國，請行政院長卓榮泰踩煞車。民進黨籍立院衛環委員會召委林月琴批評，有人當時主張加快，如今又當洪水猛獸，等於把政策問題操弄為情緒問題；民進黨團幹事長莊瑞雄則說，政府已聽見各界聲音，各黨要做的是好好把關，互相批評大可不必。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋和陳培瑜以及立委林月琴今（13日）召開輿情回應記者會，針對引進印度移工爭議，林月琴表示，台印勞務合作不是突發奇想，更不是國民黨講的「強度關山」，上次MOU在2024年2月16日就已簽署，衛環與外交國防聯席委員會審查報告也講得很清楚，政策背景是因應台灣高齡少子化、基層勞動力不足以及移工來源過度集中，因此才要審慎評估新增來源國。

林月琴指出，當時她在聯席會審查現場，藍委討論重點根本不是反對引進，而是討論怎麼引進、多快引進、直聘比例要怎麼提高、語言與宗教需求怎麼做準備，當時討論核心是制度設計，無論涂權吉、廖偉翔、邱鎮軍、王育敏都是表態同意的，甚至民眾黨還提出要不要納入家庭看護。

林月琴提及，這兩年藍白立委質詢時不乏催促勞動部「怎麼不加快速度」、「怎麼會是慢的」？邱鎮軍上週質詢時，還兩度詢問勞動部長洪申翰，「為什麼不能加快速度，弄了2年的時間」，結果今天有人一邊主張加快、擴大、補足配套，一邊又把事情講成洪水猛獸，這是把政治問題操弄成情緒問題，不是昨天說缺工嚴重要快做，今天又假裝從來沒有同意過，這不可信。

林月琴認為，面對缺工問題，社會可以檢驗政府，要求勞動部把招聘機制、生活支持、申訴保障講清楚，政府應更積極回應民眾擔憂，但同樣治安問題不能作為國籍標籤，焦慮也不應成為歧視的藉口，民進黨團會持續要求勞動部依據政府立場，針對產業人力需求、國人關切跟完整配套措施充分評估與把關，真正應該被檢驗的是制度有無準備好，也請國民黨記得自己講過的話，理性討論才是政策的基礎。

▲▼民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄召開輿情回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照／記者李毓康攝）

莊瑞雄則說，各個政黨都想針對這個議題賺一點政治紅利，「門都沒有」，三黨起心動念其實都還不錯，都是為了解決台灣產業缺工問題，現在又蹦出治安問題，三黨應共同呼籲社會要理性討論，不要把別的國家分高階、低階，高階比較安全，好像低階就會衝擊治安，這樣也不好，政府要更圓滿、完整的政策配套。

莊瑞雄說，政府有聽到各界的聲音，各黨要做的是好好把關，互相批評其實都大可不必，議事錄翻一翻，誰的發言怎樣都一清二楚。

▲▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者陳煥丞攝）

立委吳思瑤則於社群平台發文批評，「抓到了！認知作戰又來了！王鴻薇可以不要這麼懶好嗎，罵政府連台詞都抄中共的」。「十萬印度移工，台灣成性侵島」是2023年底中國網媒、抖音每天在抹黑擴散，企圖打擊賴清德選情；而2026的現在，「性侵島」也被王鴻薇拿來複製貼上。

吳思瑤強調，開放印度移工議題，是立院衛環委員會審查、院會跨黨派通過，藍白立委當時還要求簡化流程、提供優惠、加速開放，現在來甩鍋嫁禍執政黨，是以為大家都不會Google查資料嗎？

吳思瑤強調，少子化、缺工問題各國都在面對，但台灣移工來源國只有4個，遠不及各國都超過十數個。開放印度移工就是增進人力競爭力，產業用人更多元有彈性；印度移工約有1800萬名，已有16國引入，不乏歐美進步國家，印度人力也多有高階專業人員。他國正面經驗，台灣何不跟進？

吳思瑤指出，移工開放區域、行業別、管理考核都有完整配套，也經過立院審查同意，政策穩健推進，不該因政黨鬥爭而受影響；外籍移工適用法規一樣嚴，沒有針對印度移工放寬，不應利用民粹，將特定國家貼上負面標籤，鼓動種族歧視。「缺工大作戰，各國都在搶人，拒絕印度人，只要中國人？」

 
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