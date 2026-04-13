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油價最慘「飆170美元」！彭博提3情境　經濟成長跌至2.2%

▲▼荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲ 荷莫茲海峽是全球約20%石油及液化天然氣的重要通道。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣布封鎖往返伊朗港口的船隻通過荷莫茲海峽，引發油市劇烈震盪。布蘭特原油13日盤中一度上漲8.6%，衝破每桶103美元；歐洲天然氣期貨更一度飆升近18%，市場對全球能源供應短缺的憂慮急速升溫。

美國中央司令部（CENTCOM）表示，封鎖行動自紐約時間13日上午10時（台灣晚間10時）起展開，川普在美伊於巴基斯坦進行的直接談判宣告破裂後數小時內宣布這項措施，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）對此於X平台回嗆，「好好享受現在的油價吧」，「你們很快就會懷念起每加侖4到5美元的油價了。」

日韓能源8成仰賴荷莫茲　盟友緊急尋替代方案

儘管封鎖行動僅針對進出伊朗港口的船隻，受到衝擊的國家卻遠不只伊朗。《彭博經濟研究》指出，日本、南韓等美國亞洲盟友逾8成能源仰賴荷莫茲海峽輸送，區域各國正緊急尋覓替代供應來源，並祭出調高空調溫度等節能措施，力求降低能源消耗，同時減輕對民生與企業的傷害。

中國船隻也在封鎖範圍內，但川習會預計於5月中旬登場，北京若遭受能源輸送壓力，不排除以關鍵礦產領域的主導優勢向華府施壓，要求解除封鎖。

彭博提3情境：油價最慘恐衝170美元

《彭博經濟研究》針對後續走勢提出3種情境，第一種是衝突維持在較低強度，第二季油價料均價每桶105美元，第四季回落至85美元，全球GDP成長2.9%，通膨達4.2%； 但若戰火升級，荷莫茲海峽因高強度衝突關閉數月，油價恐飆至每桶170美元，全球經濟成長降至2.2%，通膨破5.4%；若達成持久停火或伊朗政局生變，油價可望回落戰前水準，全球成長反彈至3.1%，通膨收斂至3.7%。

《彭博經濟研究》首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）等分析師表示，尚無法依最新局勢判定何種情境最可能成真，「但就目前而言，儘管細節還在持續變化中，我們預測的整體走向似乎仍大致正確。」

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