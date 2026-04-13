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社會 社會焦點 保障人權

「今天一定要讓你死」新北父持鋸刀突襲　兒頸部中刀奮力逃生

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲新北張姓父親持鋸刀及鐵鎚傷害自己親生兒子遭判刑 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

新北1名79歲張姓男子，因與兒子長期失和，竟在深夜持鋸刀闖入對方房間，朝頸部連續揮砍，甚至當場揚言「今天一定要讓你死」，導致兒子血流如注。所幸被害人驚醒後奮力抵抗並成功開門求救，在家人及時介入下才逃過一劫。士林地院審理後，依殺人未遂罪判處有期徒刑5年4月，並沒收犯案鋸刀。

判決指出，張男與44歲兒子同住不同樓層，但父子長期關係緊張，幾乎不再對話。然而，張男過去曾對家人施暴，甚至多次揚言要殺害兒子，家庭關係早已破裂。檢警並查出，張男案發前已預藏鋸刀、鐵鎚等工具，還更換門鎖，增加他人進出困難，顯示行為具有事前準備性。

去年4月16日凌晨3時許，兒子正在房內熟睡，突然察覺異狀驚醒，隨即發現父親手持鋸刀逼近，並朝頸部攻擊。他嚇壞，一邊呼救，一邊抓住對方持刀的手阻擋攻擊，但張男仍持續揮砍，甚至轉向攻擊小腿及身體多處，企圖阻止其逃離。過程中情況一度危急，直到被害人於混亂中成功打開房門，門外的兄長得以衝入救援，攻擊才被制止。

警方獲報到場時，雙方仍處於僵持狀態，現場血跡斑斑，立即上前壓制並查扣作案鋸刀。經送醫檢查，被害人受有左後頸約8×7公分擦傷，雙膝及小腿多處擦傷，另有長度超過10公分的撕裂傷，傷勢從頸部延伸至下肢，顯示遭連續攻擊。

對於指控，張男在法院審理時否認殺人犯意，辯稱當晚是為了自傷才拿鋸刀與鐵鎚，並不知道兒子在房內，雙方只是因搶刀發生拉扯，傷勢屬意外造成，甚至主張部分傷勢是對方滑倒所致。辯護人也主張，被告主觀上並無殺人故意。

法官並不採信指出，張男不僅早有不滿與威脅言行，案發當下亦曾出言「一定要讓你死」，且持刀鎖定頸部攻擊，行為具有高度致命性。再從傷勢分布來看，從頸部一路延伸至四肢，也與單純拉扯情形明顯不符。

法官另審酌，被害人案發時年約44歲、身高約170公分、體重92公斤，體格較為壯碩；相較之下，79歲的張男年邁且身形駝背、體型瘦小，認為本案未造成致命結果，與被害人即時反抗及家人及時救援有關，否則後果恐不堪設想。

法官認，張男與被害人為父子關係，卻因長期不睦動念行兇，行為嚴重危害生命安全，且犯後否認犯行、未見悔意，一審判處有期徒刑5年4月，並宣告沒收犯案鋸刀。

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