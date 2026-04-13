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家寧神情緊繃曝「改密碼」原因　Andy律師淡定：早說過一人一半

▲▼ YouTube張家寧一家四口涉逃漏稅一案，13日新北地院再度開庭審理。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧（右）今（13日）到新北地院出庭，服裝很正式，妝容很精緻，但神情很緊繃。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

百萬YouTuber「眾量級CROWD」情侶檔張家寧、Andy（王崇睿）分手拆夥後，家寧媽擔任董事長的頻道母公司群海娛樂爆發逃漏稅醜聞，家寧與父母、妹妹分別被起訴涉犯業務侵占、背信、《稅捐稽徵法》等罪嫌，新北地院今（13日）開庭，涉犯妨害電腦罪嫌的家寧否認無故修改頻道登入密碼、拒絕為此與Andy調解，並聲請傳喚Andy作證對質。

家寧本案僅被起訴涉犯無故變更他人電磁紀錄罪嫌，因她與Andy分手後，未經Andy同意，於2024年10月24日私自變更「眾量級CROWD」頻道登入密碼。家寧不認罪，堅稱分手時，和Andy協議將「眾量級」頻道所有權及管理、收益權限都歸她。

▲▼「眾量級CROWD」YouTuber家寧因頻道母公司群海娛樂逃漏稅，和母親曾淑惠（白衣）、父親張國龍、妹妹張家芸（黑衣黑帽）13日到新北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧（右）自認有權更改「眾量級」頻道登入密碼，今（13日）到新北地院出庭不認罪，也不願跟Andy調解，並聲請Andy作證對質。（圖／記者黃哲民攝）

家寧主張雙方口頭約定雖沒書面證明，但她有權更改頻道登入密碼，加上Andy之前多次變更頻道收益設定、牽涉營利的收款，「當時因為雙方已經分手、溝通不順暢」，她只好換掉密碼避免Andy再做設定、不構成「無故變更」，所以此部分案情拒絕跟Andy調解，並聲請傳喚Andy作證對質。

Andy今委任律師出庭代打，表示Andy也不想跟家寧調解擅自變更頻道密碼的行為。Andy的律師受訪指出，Andy從沒說過把「眾量級」頻道送給家寧，而是說2人分手後，頻道收益仍是一人一半，有對話紀錄，以及Andy拍的影片為證，且「眾量級」頻道設定收益帳戶始終是家寧媽的帳戶，搞不懂家寧急著改密碼幹嘛。

▲▼「眾量級CROWD」YouTuber家寧因頻道母公司群海娛樂逃漏稅，和母親曾淑惠（白衣）、父親張國龍、妹妹張家芸（黑衣黑帽）13日到新北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧爸張國龍今（13日）出庭依舊不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

家寧爸媽與妹妹今全都出庭，家寧媽曾淑惠僅承認虛列人頭逃漏稅、涉犯《稅捐稽徵法》，正努力與稅捐機關協商，目前連補帶罰共2700多萬元，希望解決稅務問題後，再跟Andy協商如何分配剩餘款。

但家寧媽否認業務侵占群海、「眾量級」收益共4427萬餘元，也否認擅自註冊「眾量級」商標涉及背信罪嫌，她聲稱家寧爸、家寧妹也為群海工作付出勞力所以發薪水、獎金給2人，家寧和Andy自願讓群海公司管理營運，省下稅務、拍片成本等支出，但經紀費仍得續付，房屋租金也確實存在，這些開銷不是虛構。

▲▼「眾量級CROWD」YouTuber家寧因頻道母公司群海娛樂逃漏稅，和母親曾淑惠（白衣）、父親張國龍、妹妹張家芸（黑衣黑帽）13日到新北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧媽曾淑惠今（13日）出庭否認業務侵占與背信，希望處理完補稅與罰鍰，再跟Andy協商分配剩餘款。（圖／記者黃哲民攝）

家寧媽表示，當初眾人討論由她註冊「眾量級」商標，商標權的收入仍存於她的外幣帳戶中，至於起訴所稱美金3萬3980元商標權收入，其實是家寧自己接的業配收入，跟「眾量級」無關。

此外，家寧媽主張因節稅考量，「眾量級」頻道流量、臉書廣告收入共美金93萬餘元、折合台幣近3000萬元，外加蝦皮拍賣收入台幣40萬餘元，都未列入群海收益，這些錢不算被業務侵占，她概括承認這些錢逃漏稅，是因確實虛列人頭申報薪資、跟稅捐機關爭執並無實益，但論處業務侵占罪嫌，仍應逐筆確認。

▲▼「眾量級CROWD」YouTuber家寧因頻道母公司群海娛樂逃漏稅，和母親曾淑惠（白衣）、父親張國龍、妹妹張家芸（黑衣黑帽）13日到新北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧今（13日）到新北地院出庭，服裝很正式，妝容很精緻，但神情很緊繃。（圖／記者黃哲民攝）

問題是，這3000多萬元都被匯入家寧媽帳戶，用於買保險、外幣定存和繳卡費等，其中美金46萬元與台幣20萬餘元，是Andy應得的收益，這些應該怎麼解釋？

家寧媽主張，「眾量級」頻道流量、臉書廣告收入的美金93萬餘元，是家寧跟Andy「贈與」，至於蝦皮拍賣收入台幣40萬餘元，她完全不知有這筆錢，而繳交的卡費，是家寧姊妹代墊的拍片成本等。

Andy委任律師表示，針對被侵占應得收益的案情，Andy無法接受對方提出的條件，並認為補稅須繳的罰鍰，應由家寧媽自行吸收。Andy的律師受訪指出，家寧媽提出的「孝親費」主張，在檢方偵辦時就被否定。

▲▼「眾量級CROWD」YouTuber家寧因頻道母公司群海娛樂逃漏稅，和母親曾淑惠（白衣）、父親張國龍、妹妹張家芸（黑衣黑帽）13日到新北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧妹張家芸（黑衣黑帽）13日到新北地院出庭認罪，請求改採簡式審判盡快結案。（圖／記者黃哲民攝）

家寧爸張國龍與家寧妹張家芸，在本案僅被起訴涉犯幫助逃漏稅捐罪嫌，家寧爸不認罪，堅稱沒參與群海營運，家寧妹認罪，表示聽媽媽的話提供人頭證件避稅，不爭執起訴內容也不聲請調查證據，請求改採簡式程序盡快結案。

法官諭知評議後若准許家寧妹改採簡式審判程序，會單獨傳喚開庭。檢方聲請傳喚Andy與本案簽證會計師謝女作證，家寧媽聲請傳喚家寧爸與家寧、家寧妹作證，必要時還需勘驗證物，法官諭知擇期再開庭。

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