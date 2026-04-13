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國道未打方向燈挨罰3千不服提告　質疑AI造假遭法官打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

高雄鐘姓男子駕駛自小客車行經國道10號時，因變換車道未依規定使用方向燈，遭民眾檢舉並被裁罰新臺幣3,000元。鐘男不服裁罰，提起行政訴訟，主張檢舉影像可能經AI變造，要求撤銷處分。法院審理後認定違規事證明確，判決駁回其訴訟。

判決指出，鐘姓男子於2025年6月28日中午，駕車行經國道10號西向0.7公里處時，從外側車道跨越虛線進入減速車道，過程中未使用方向燈，遭後方車輛行車紀錄器拍下並提出檢舉。警方查證後依法開單，並移送高雄市政府交通局裁處。

鐘男於訴訟中主張，現今AI技術發達，影像可能遭竄改，要求檢舉人提出原始檔案以證明真實性。但法院勘驗相關影像後認為，影片畫面顯示時間連續、內容完整，車輛動態與環境光影自然，並無任何剪接或造假跡象，足以認定違規事實存在。

法院進一步指出，依相關交通法規，駕駛人在變換車道時，應全程使用方向燈，以提醒其他用路人預判車輛動向，確保行車安全。鐘男未依規定操作，客觀上已造成交通風險，其違規事實明確。

此外，法院認為鐘男持有駕駛執照，對交通規則應有基本認知，卻未善盡注意義務，具有過失責任。交通局依規定裁處最低罰鍰3,000元，並無違法或裁量不當情形，認鐘男主張並無理由，判決駁回其訴訟，並須負擔裁判費300元。

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