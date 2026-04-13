伊朗：若受威脅「波灣港口將無一安全」　美國封鎖是海盜行為

▲美國宣布，自美東時間13日上午10時，封鎖船舶進出伊朗港口。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人13日表示，美國對國際水域船隻的限制，是違法且等同海盜行為，「如果伊朗在波斯灣和阿曼海的港口安全受到威脅，那麼波斯灣和阿曼海將沒有任何港口是安全的」。

根據半島電視台，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）引述伊朗軍方聲明指出，波斯灣和阿曼海的港口要不大家都能使用，要不所有人都別使用，伊朗將持續確保荷莫茲海峽的安全，「與敵方相關的船隻現在沒有、以後也不會有權利通過荷莫茲海峽」，其他船隻將被允許通過海峽，但要遵守相關規定。

IRIB指出，鑑於敵方對伊朗人民及伊朗國家安全持續發出的威脅，即便戰事結束之後，伊斯蘭共和國也將堅定不移推行管控荷莫茲海峽的永久機制，「美國對國際水域船隻航行所施加的限制，是非法行為，等同海盜行徑」。

此前，美國總統川普宣布，自美東時間13日上午10時（台灣時間13日晚間10時）起，封鎖船舶進出伊朗港口。美國中央司令部指出，依據川普指示，美軍屆時對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，適用於所有進出伊朗港口的船隻，不分國籍，包括位於阿拉伯灣（美國把波斯灣改名為阿拉伯灣）與阿曼灣的伊朗港口，但對於僅通過荷莫茲海峽、往返非伊朗港口的船舶，美軍不會干預其航行自由。