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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調僅領先蘇巧慧1個百分點　李四川：持續深入基層、聆聽民眾聲音

▲李四川。（圖／記者黃克翔攝）

▲李四川。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（13日）公布2026新北市長最新民調，國民黨李四川支持度35.5%，微幅領先民進黨的蘇巧慧34.5%，差距1個百分點。對此，李四川競選辦公室回應，各項民調都會當作參考，新北市處在蓬勃發展的關鍵點，要有實務經驗、優異執行力的首長，才能讓市政建設真正的一棒接一棒，李四川會持續深入基層，聆聽民眾聲音，用看得見的實際政績、使命必達的執行力，提出市民需要的政見，帶動新北市的未來發展。

美麗島今公布最新民調，詢問民眾「請問，只剩下7個多月就要選舉新北市長，如果只有國民黨李四川和民進黨蘇巧慧競選，您會投給誰」？結果顯示，李四川35.5%、蘇巧慧34.5%、不投票/投廢票10.3%、未明確回答19.6%，兩人差距1個百分點。

對此，李四川競選辦公室回應，各項民調都會當作參考，李四川是基層工程人員出身，始終秉持前進現場、解決問題的精神，參與推動台北縣、新北市的各項建設，每到各地許多里長更會提及李四川曾協助的建設，這些看得見的實際政績、說到做到的特質，皆是李四川一路以來為市民打拚的人生縮影。

李四川競選辦公室表示，新北市處在蓬勃發展的關鍵點，要有實務經驗、優異執行力的首長，才能讓市政建設真正的一棒接一棒，李四川會持續深入基層，聆聽民眾聲音，用看得見的實際政績、使命必達的執行力，提出市民需要的政見，帶動新北市的未來發展，結合更多人的力量，全力為新北市打拚。

該民調委託單位為美麗島電子報，調查規劃由戴立安進行，調查範圍為新北市，對象是設籍在調查範圍且年滿20歲的民眾，調查時間為4月8日至4月10日。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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