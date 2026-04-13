台南推機器人教師研習　66名教師實作學AI帶進課堂

▲台南辦理AI機器人教師研習，採一人一機實作提升教學能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動機器人教育向下扎根，台南市教育局於安南區海東國小及台南市AI創學中心辦理114學年度「AI機器人教育推廣研習」，吸引66名教師參與，課程採一人一機實作模式，從基礎操作到應用設計，協助教師將科技帶進課堂，提升教學創新能力。

研習內容涵蓋機器人零件結構、感測器應用、程式控制與任務操作，透過講解、實作練習及成果分享，讓教師從做中學，逐步建立機器人教學的基礎能力與應用技巧。

台南市長黃偉哲表示，隨著AI與智慧科技快速發展，科技人才培育已成為城市競爭力關鍵。市府透過系統化課程、師資培力與資源支持，讓機器人教育在校園扎根，目前全市已有90所機器人重點發展學校，未來將持續朝「區區有重點學校、校校有AI」目標推進。

教育局長鄭新輝指出，機器人教育的核心在於師資培育，因此規劃推廣、基礎、進階及高階分階研習，協助教師從設備操作逐步進階到課程設計。本次研習希望讓更多教師跨出第一步，將科技融入教學，讓學生透過實作培養邏輯思考與問題解決能力。

擔任講師的蔡純如老師表示，課程採循序漸進設計，將科技原理拆解為易理解的教學任務，例如組裝簡易夾具、建構高塔、齒輪傳動及小型電風扇等活動，讓教師不僅學會操作，更能理解背後原理並轉化為課堂教材。

參與研習的歸仁國小教師陳銘賢分享，此次課程讓他從基礎概念到實務應用都有更完整認識，也對未來如何將機器人教學融入課程有更明確方向。

教育局強調，未來將持續擴大教師培訓與課程推廣，讓AI與機器人教育成為學生學習的重要工具，培養具備創新與實作能力的新世代人才。