　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南推機器人教師研習　66名教師實作學AI帶進課堂

▲台南辦理AI機器人教師研習，採一人一機實作提升教學能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南辦理AI機器人教師研習，採一人一機實作提升教學能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動機器人教育向下扎根，台南市教育局於安南區海東國小及台南市AI創學中心辦理114學年度「AI機器人教育推廣研習」，吸引66名教師參與，課程採一人一機實作模式，從基礎操作到應用設計，協助教師將科技帶進課堂，提升教學創新能力。

研習內容涵蓋機器人零件結構、感測器應用、程式控制與任務操作，透過講解、實作練習及成果分享，讓教師從做中學，逐步建立機器人教學的基礎能力與應用技巧。

台南市長黃偉哲表示，隨著AI與智慧科技快速發展，科技人才培育已成為城市競爭力關鍵。市府透過系統化課程、師資培力與資源支持，讓機器人教育在校園扎根，目前全市已有90所機器人重點發展學校，未來將持續朝「區區有重點學校、校校有AI」目標推進。

教育局長鄭新輝指出，機器人教育的核心在於師資培育，因此規劃推廣、基礎、進階及高階分階研習，協助教師從設備操作逐步進階到課程設計。本次研習希望讓更多教師跨出第一步，將科技融入教學，讓學生透過實作培養邏輯思考與問題解決能力。

▲台南辦理AI機器人教師研習，採一人一機實作提升教學能力。（記者林東良翻攝，下同）

擔任講師的蔡純如老師表示，課程採循序漸進設計，將科技原理拆解為易理解的教學任務，例如組裝簡易夾具、建構高塔、齒輪傳動及小型電風扇等活動，讓教師不僅學會操作，更能理解背後原理並轉化為課堂教材。

參與研習的歸仁國小教師陳銘賢分享，此次課程讓他從基礎概念到實務應用都有更完整認識，也對未來如何將機器人教學融入課程有更明確方向。

教育局強調，未來將持續擴大教師培訓與課程推廣，讓AI與機器人教育成為學生學習的重要工具，培養具備創新與實作能力的新世代人才。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電供應鏈好威！最新暴賺2.24億　年增1338%
2波鋒面接力　周三起北東降雨機率增
不怕被罰！「累了請上車」照樣出車　網挺：媽祖看到了
川普封鎖荷莫茲海峽！　專家：準備迎接每桶150美元油價
朱宇謀認和林倪安是「室友」！認知落差爆衝突
聯亞提前開獎！　年增351%
快訊／朱宇謀首露面回應　公布對話紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

臺南運河百年音樂祭登場！玖壹壹開唱　五一連假活動一次看

台南推機器人教師研習　66名教師實作學AI帶進課堂

驚豔嘉義！600鄉親共賞陳明順「易經龍書法」藝術

朴子醫院41週年公益義賣　捐血助弱勢病患

響應2026地球日　竹市推源頭減量資源回收系列活動

嘉義溪口警民攜手共築防護網　社區治安會議圓滿落幕

飛機修護實力亮眼！上騰工商勇奪北區第一名　鄉長貼紅榜恭賀

校慶也能學防詐！屏東執行分署前進恆春國小　闖關宣導法治觀念

分享花東好意！「縱谷選物」進駐花東3通路　限時折扣+滿額好禮

紅土揚塵、跑道積水　雲林盼教育部補助改善口湖、大埤、復興校園設施

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

臺南運河百年音樂祭登場！玖壹壹開唱　五一連假活動一次看

台南推機器人教師研習　66名教師實作學AI帶進課堂

驚豔嘉義！600鄉親共賞陳明順「易經龍書法」藝術

朴子醫院41週年公益義賣　捐血助弱勢病患

響應2026地球日　竹市推源頭減量資源回收系列活動

嘉義溪口警民攜手共築防護網　社區治安會議圓滿落幕

飛機修護實力亮眼！上騰工商勇奪北區第一名　鄉長貼紅榜恭賀

校慶也能學防詐！屏東執行分署前進恆春國小　闖關宣導法治觀念

分享花東好意！「縱谷選物」進駐花東3通路　限時折扣+滿額好禮

紅土揚塵、跑道積水　雲林盼教育部補助改善口湖、大埤、復興校園設施

臺南運河百年音樂祭登場！玖壹壹開唱　五一連假活動一次看

台積電供應鏈好威！設備廠志聖3月暴賺2.24億　年增1338%

「今天一定要讓你死」新北父持鋸刀突襲　兒頸部中刀奮力逃生

封鎖伊朗港口！川普稱其他國家將參與　BBC：英國不加入

Gucci太會選人！《逐玉》CP張凌赫、田曦薇戲外隔空拎情侶同款包

劉宇寧宋祖兒《折腰》遭爆地下戀！私人小號瘋傳　女方火速發聲

國道擋救護車30秒！女駕駛挨罰拿貓狗求翻盤　法官不買單

印度移工議題延燒　王鴻薇發函勞動部「要求中止引進、公開進度」

騎士「車停電桿旁、人蹲車道上」…營業員沒注意撞死她！下場曝光

寶佳、中工大戰未停　為董事會名單鬧上法庭

【演技派狗狗】被媽說吃太多肉肉！汪躲姐懷裡超委屈XD

地方熱門新聞

同車都沒拔鑰匙　早餐店門口上演換車記

賴清德現身拱天宮！親迎白沙屯媽祖出神龕

梅雨颱風季將至台南市義消強化IRB船艇訓練守護水域安全

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

阿里山嘉130鄉道車輛翻覆

大齡新娘驚豔全場長女創意美容與時尚科成果發表亮點十足

親子必看　桃園推出全新公園遊戲場主題網站

台中衛生局五連霸　六都第一再奪全國冠軍

虎尾參選人化身皮卡丘　跳牽亡歌

新北動保揭5大飼養關鍵　違規最高罰1.5萬

周末人潮爆滿！亞太棒球場11攤美食進駐

男冒父名偽造支票本票借款台南地院判刑5年

紅土揚塵、跑道積水　雲林盼教育部補助改善口湖、大埤、復興校園設施

走出低潮迎向「薪」未來台南就業中心助23歲青年重拾人生方向

更多熱門

相關新聞

AI「虛擬神經醫師」進駐救護車

AI「虛擬神經醫師」進駐救護車

中風每年奪走約15萬條人命，而能在黃金治療時間內發揮救命效果的溶栓藥物tPA，卻因多數患者送醫後經過診斷才給藥，錯失最佳治療時機，如今，美國加州納帕一群高中生、大學生與醫學研究團隊，打造能在救護車上提前判讀病況的「虛擬神經科醫生」，讓中風救治在救護車後車廂即開始診斷！

宇樹機器人每秒10公尺跑速破紀錄 估今年人形機器人百米賽可衝進10秒

宇樹機器人每秒10公尺跑速破紀錄 估今年人形機器人百米賽可衝進10秒

陸榮耀手機搭橋字節跳動 接洽AI「豆包手機」合作

陸榮耀手機搭橋字節跳動 接洽AI「豆包手機」合作

沒營業過1天！　台南最大爛尾飯店8.8億脫手

沒營業過1天！　台南最大爛尾飯店8.8億脫手

Apple Intelligence核心推手任期結束

Apple Intelligence核心推手任期結束

關鍵字：

台南機器人教師研習AI

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

他外食「都配燙青菜」腎功能慘剩30%！醫曝3國民小吃地雷

奧運金牌獲1千萬獎金　李洋喊話全捐了

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

日偶像女團辦活動「0人到場」！

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

爆婚變1個月…方志友發文「終於出現楊銘威」

TVBS爆裁員潮「方念華、謝向榮都在名單」！　TVBS發聲揭實情

出車禍「警察常問1句」別亂回！律師：肇責恐提高30％

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面