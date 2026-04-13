00後「10個行為」遭翻白眼！她想哭：準時下班卻被唸　網轟慣老闆

▲原PO準時下班被唸。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文分享，網路上流傳「在職場不違法但會被白眼的十個行為」，讓身為00後的她看了十分想哭。她坦言自己與同齡朋友並沒有刻意要整頓職場，只是想維持正常生活，沒想到卻連準時下班都會被主管碎唸，讓她深感困惑與無奈。貼文曝光後，引起討論。

網列十大惹嫌行為！生病休息也上榜

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這名女網友在Dcard上，以「在職場不違法但會被白眼的行為」為標題發文。原PO分享之前在網路上看到的十大行為，包含準時下班、午休真的睡覺、開會不發表意見、只做分內工作、生病請假真的在休息、下班不回訊息、拒絕情緒勒索、不參加私下聚會、打扮太精緻以及有能力卻不出風頭。

準時下班卻遭唸！她和好友都想哭

原PO接著表示，身為00後的她，與同齡的朋友們看到這10件事後，都直呼想哭。她無奈透露，大家並沒有要做出什麼偉大的整頓職場行徑，但有時只是準時下班，隔天開會卻會被指責，但明明很多人下班沒事做，為何還要報加班？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我們根本不是在整頓職場，只是在做一個正常的勞工而已」、「一般人午休都不睡覺的嗎？我不睡覺的話，我下午很難做事耶」、「午休睡覺原來不行嗎？我們公司還會熄燈欸」、「白眼就白眼吧哪有差，領多少錢做多少事」。還有網友直呼，「遇到這些的拜託換個工作好嗎？我上班都這樣，老闆也都這樣」、「我90後一樣都在做啊，列出這清單的是慣老闆吧」。