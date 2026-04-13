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大陸 大陸焦點 特派現場

陸90歲前女籃國手入選名人堂　丈夫是共和國勳章持有者鍾南山

▲大陸第一代女籃國手李少芬（圖左）與丈夫鍾南山（圖右）。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸第一代女籃國手李少芬（圖左）與丈夫鍾南山（圖右）。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸90歲第一代女籃國手李少芬近日入選2025年中國籃球名人堂，成為「傑出運動員」代表之一。李少芬由於年事已高，未能親自出席典禮，在家中完成獲得榮耀的儀式，並由其丈夫、國家最高榮譽「共和國勳章」持有者鍾南山親自為她披上名人堂禮服，引起外界關注。

《濟南時報》報導，4月12日，2025年中國籃球名人堂入堂儀式在湖南桑植舉行。李少芬以傑出運動員身份進入2025年中國籃球名人堂。但90歲的她年事已高，無法親臨入堂儀式現場。兩週前，前中國女籃主教練、現廣東女籃教練員鄭薇代中國籃球名人堂向李少芬呈送名人西裝。

▲大陸第一代女籃國手李少芬（圖左）與丈夫鍾南山（圖右）。（圖／翻攝微博）

在大陸民間具有高聲望的呼吸病學專家鍾南山親自為妻子李少芬披上禮服，並表示「很少見到你那麼興奮、那麼高興的，也是我們家的光榮」。

據了解，李少芬為1950年代大陸首批女籃國手之一，也曾是電影《女籃5號》原型人物之一。李少芬16歲入選大陸中央體訓班，曾代表北京隊奪得1956年至1958年全國聯賽冠軍，並於1959年首屆全運會摘冠。1963年，她參加新興力量運動會，協助中國女籃奪冠，並擔任開幕式中國代表團護旗手。

李少芬退役後返回廣東從事體育管理工作，曾任廣東省體工大隊副大隊長，並推動省隊與廣東宏遠合作，退休後，受聘於廣州呼吸疾病研究所康復中心，持續投入體育與健康相關工作。

李少芬的先生鍾南山則是大陸呼吸病學權威專家，在SARS期間，鍾南山出任廣東省非典醫療救護專家組組長，曾38個小時不間斷工作，最終也出現高燒、咳嗽和肺炎的症狀；2020年新冠疫情爆發時，鍾南山也在第一時間趕赴武漢，擔任中央派往地方的衛健委專家組組長，並在疫情後獲頒大陸最高榮譽象徵的「共和國勳章」。

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