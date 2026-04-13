滿地童屍！奈及利亞軍方「空襲恐怖分子」誤炸市場　100平民慘死

▲奈及利亞東北部波諾州（Borno）發生多起自殺炸彈攻擊，被懷疑與博科聖地有關。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

奈及利亞空軍11日在該國東北部針對聖戰組織「博科聖地（Boko Haram）」進行空襲時，飛彈竟誤擊一座擠滿平民的村落市集，導致至少100名平民死亡，其中甚至包含多名無辜兒童。

根據《美聯社》報導，國際特赦組織（Amnesty International）指出，這起慘劇發生在奈及利亞約貝州（Yobe）與博爾諾州（Borno）交界處的一個大型市集。國際特赦組織奈及利亞主任沙努西（Isa Sanusi）表示，他們已經與醫院及受害者取得聯繫，「我們手頭有罹難者的照片，裡面清清楚楚可以看到孩子的屍體。」

據了解，博科聖地的聖戰士經常在這個市集進行食品補給。目前當地蓋達姆總醫院（Geidam General Hospital）已收容至少23名重傷者，傷亡人數預計還會攀升。

事實上，這並非奈及利亞軍方第一次發生誤炸意外，該國空軍經常發動空襲，打擊武裝團體。然而根據統計，自2017年以來，至少有500名平民死於軍方的誤射。

安全專家指出，奈及利亞軍方在情資收集以及地面部隊與空軍之間的協調存在巨大漏洞，導致原本針對森林深處武裝組織的突襲，頻頻波及周邊社區。

儘管約貝州政府與緊急事務管理局皆已確認發生「造成平民傷亡」的事故，奈及利亞軍方在聲明中卻仍堅稱，這是一次「成功的打擊行動」，摧毀了恐怖分子的後勤樞紐，並炸死多名騎乘摩托車的武裝份子。

軍方強調，衝突熱點區禁止使用摩托車，「任何在禁區內的此類移動都將被嚴肅對待」，但聲明中完全沒有提及任何有關誤射的細節。

國際特赦組織對此強烈要求進行獨立調查，並痛批奈及利亞軍方為了掩蓋失誤，經常將平民傷亡者貼上「土匪」或「叛軍」的標籤。目前奈及利亞正面臨複雜的安全危機，除了長達10年的聖戰組織叛亂，還有多個武裝集團以綁架勒索維生，讓這個非洲人口最多的國家深陷動盪。