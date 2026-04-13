　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

滿地童屍！奈及利亞軍方「空襲恐怖分子」誤炸市場　100平民慘死

▲▼奈及利亞東北部波諾州（Borno）首府邁杜古里市（Maiduguri）16日傍晚發生多起自殺炸彈攻擊，造成至少23人喪生、108人受傷。（圖／路透）

▲奈及利亞東北部波諾州（Borno）發生多起自殺炸彈攻擊，被懷疑與博科聖地有關。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

奈及利亞空軍11日在該國東北部針對聖戰組織「博科聖地（Boko Haram）」進行空襲時，飛彈竟誤擊一座擠滿平民的村落市集，導致至少100名平民死亡，其中甚至包含多名無辜兒童。

根據《美聯社》報導，國際特赦組織（Amnesty International）指出，這起慘劇發生在奈及利亞約貝州（Yobe）與博爾諾州（Borno）交界處的一個大型市集。國際特赦組織奈及利亞主任沙努西（Isa Sanusi）表示，他們已經與醫院及受害者取得聯繫，「我們手頭有罹難者的照片，裡面清清楚楚可以看到孩子的屍體。」

據了解，博科聖地的聖戰士經常在這個市集進行食品補給。目前當地蓋達姆總醫院（Geidam General Hospital）已收容至少23名重傷者，傷亡人數預計還會攀升。

事實上，這並非奈及利亞軍方第一次發生誤炸意外，該國空軍經常發動空襲，打擊武裝團體。然而根據統計，自2017年以來，至少有500名平民死於軍方的誤射。

安全專家指出，奈及利亞軍方在情資收集以及地面部隊與空軍之間的協調存在巨大漏洞，導致原本針對森林深處武裝組織的突襲，頻頻波及周邊社區。

儘管約貝州政府與緊急事務管理局皆已確認發生「造成平民傷亡」的事故，奈及利亞軍方在聲明中卻仍堅稱，這是一次「成功的打擊行動」，摧毀了恐怖分子的後勤樞紐，並炸死多名騎乘摩托車的武裝份子。

軍方強調，衝突熱點區禁止使用摩托車，「任何在禁區內的此類移動都將被嚴肅對待」，但聲明中完全沒有提及任何有關誤射的細節。

國際特赦組織對此強烈要求進行獨立調查，並痛批奈及利亞軍方為了掩蓋失誤，經常將平民傷亡者貼上「土匪」或「叛軍」的標籤。目前奈及利亞正面臨複雜的安全危機，除了長達10年的聖戰組織叛亂，還有多個武裝集團以綁架勒索維生，讓這個非洲人口最多的國家深陷動盪。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電供應鏈好威！最新暴賺2.24億　年增1338%
2波鋒面接力　周三起北東降雨機率增
不怕被罰！「累了請上車」照樣出車　網挺：媽祖看到了
川普封鎖荷莫茲海峽！　專家：準備迎接每桶150美元油價
朱宇謀認和林倪安是「室友」！認知落差爆衝突
聯亞提前開獎！　年增351%
快訊／朱宇謀首露面回應　公布對話紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

封鎖伊朗港口！川普稱其他國家將參與　BBC：英國不加入

滿地童屍！奈及利亞軍方「空襲恐怖分子」誤炸市場　100平民慘死

搶在封鎖前！　2油輪試著通過荷姆茲海峽

全球不到百例！少女罹超憶症　記憶清晰如「穿越時空」

古巴總統警告美國！沒理由攻打推翻古巴　若入侵將抵抗

19歲少女重訓「遭160kg槓片砸中」雙膝骨折　監視器恐怖畫面曝

不撤離就開火！伊朗三度「最後警告」美艦　驚險對峙音檔曝光

快訊／川普宣布「封鎖進出伊朗港口船隻」　台灣今晚10時開始

閃瞎全球！星宇「液態金屬金」特別塗裝機帥照曝　日網看呆

WSJ：美伊第2輪談判可能數日內重啟　中東各國斡旋

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

封鎖伊朗港口！川普稱其他國家將參與　BBC：英國不加入

滿地童屍！奈及利亞軍方「空襲恐怖分子」誤炸市場　100平民慘死

搶在封鎖前！　2油輪試著通過荷姆茲海峽

全球不到百例！少女罹超憶症　記憶清晰如「穿越時空」

古巴總統警告美國！沒理由攻打推翻古巴　若入侵將抵抗

19歲少女重訓「遭160kg槓片砸中」雙膝骨折　監視器恐怖畫面曝

不撤離就開火！伊朗三度「最後警告」美艦　驚險對峙音檔曝光

快訊／川普宣布「封鎖進出伊朗港口船隻」　台灣今晚10時開始

閃瞎全球！星宇「液態金屬金」特別塗裝機帥照曝　日網看呆

WSJ：美伊第2輪談判可能數日內重啟　中東各國斡旋

臺南運河百年音樂祭登場！玖壹壹開唱　五一連假活動一次看

台積電供應鏈好威！設備廠志聖3月暴賺2.24億　年增1338%

「今天一定要讓你死」新北父持鋸刀突襲　兒頸部中刀奮力逃生

封鎖伊朗港口！川普稱其他國家將參與　BBC：英國不加入

Gucci太會選人！《逐玉》CP張凌赫、田曦薇戲外隔空拎情侶同款包

劉宇寧宋祖兒《折腰》遭爆地下戀！私人小號瘋傳　女方火速發聲

國道擋救護車30秒！女駕駛挨罰拿貓狗求翻盤　法官不買單

印度移工議題延燒　王鴻薇發函勞動部「要求中止引進、公開進度」

騎士「車停電桿旁、人蹲車道上」…營業員沒注意撞死她！下場曝光

寶佳、中工大戰未停　為董事會名單鬧上法庭

被問「炎亞綸和汪東城有聯絡嗎」　辰亦儒笑了：這麼尷尬的問題！

國際熱門新聞

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

川普封鎖荷莫茲海峽！美媒揭真正目的

快訊／川普：美國將封鎖進出伊朗港口船隻

Apple Pay爆「新型詐騙」！蘋果公司示警

伊朗警告美艦「不撤就開火」　對峙音檔曝光

海峽全面停擺　伊朗：你們會懷念4美元油價

星宇最新「液態金屬金」特別塗裝機曝

182台人被抓　躲飯店「詐騙台灣人」

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

印尼6歲童喊媽媽衝出馬路　遭卡車撞死

川普下令封鎖荷莫茲海峽　伊朗：敵人誤判將陷致命漩渦

川普再開砲！「我可在一天之內摧毀伊朗　讓他們能源全部完蛋」

川普下令封鎖荷莫茲海峽　國際油價跳漲8％

美中央司令部宣布：美東13日上午10時起　封鎖伊朗港口

更多熱門

相關新聞

開戰累計3600死！美以單日狂轟伊朗573次

開戰累計3600死！美以單日狂轟伊朗573次

美以對伊朗聯合空襲行動持續升溫，人權組織統計，過去一天內已有至少49名平民罹難、58人受傷，創下近10天來最高單日攻擊頻率。

她花70天數到107萬　打破金氏世界紀錄

她花70天數到107萬　打破金氏世界紀錄

自殺炸彈連環爆　23死108傷

自殺炸彈連環爆　23死108傷

伊朗700平民喪生！包含176兒童

伊朗700平民喪生！包含176兒童

奈及利亞大屠殺　170人遭反綁跪地處決

奈及利亞大屠殺　170人遭反綁跪地處決

關鍵字：

奈及利亞空襲誤擊博科聖地平民傷亡國際特赦

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

他外食「都配燙青菜」腎功能慘剩30%！醫曝3國民小吃地雷

奧運金牌獲1千萬獎金　李洋喊話全捐了

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

日偶像女團辦活動「0人到場」！

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

爆婚變1個月…方志友發文「終於出現楊銘威」

TVBS爆裁員潮「方念華、謝向榮都在名單」！　TVBS發聲揭實情

出車禍「警察常問1句」別亂回！律師：肇責恐提高30％

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面