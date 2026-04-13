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石碇行車糾紛！遭騎士罵「幹X娘」　違停男攔車拿球棒逼道歉

記者陳以昇／新北報導

新北市警局新店分局執行網路巡邏時在網路社群Threads主動發覺，石碇區石碇西街昨（12日）發生行車糾紛，一名休旅車駕駛46歲陳男因違停，不滿遭機車騎士辱罵「幹X娘，停啥小車」，竟攔車持球棒威嚇並要求道歉。警方雖未接獲報案，仍漏夜查緝，今（13日）火速將涉案休旅車駕駛陳姓男子通知到案，將依恐嚇、妨害自由等罪移送偵辦。

▼陳男休旅車違停（紅箭頭），許男等3騎士（紅圈）經過朝車內罵三字經 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男休旅車違停（紅箭頭），許男等3騎士（紅圈）經過朝車內罵三字經，陳男怒攔車並持球棒下車要求道歉（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天上午11時許，19 歲許姓男子與友人陳男、林男分騎3輛機車，前往石碇遊玩，行經石碇西街時，發現陳男駕駛的休旅車違規停車擋住去路。許男等人經過違停車輛時，氣不過朝車內駕駛座辱罵「幹X娘，停啥小車」，隨即加速離去，此舉徹底激怒了坐在車內的陳男。

陳男不滿受辱，立即驅車加速追趕，在路口攔下陳姓及林姓騎士，另一名許姓騎士則趁隙逃脫。陳男下車後手持球棒威嚇，情緒激動地要求2名騎士道歉；隨後許男返回現場，對陳男低頭致歉，陳男才同意放行，3人隨後自行離去，當時並未向警方報案。

案發後騎士將事件發生過程在Threads貼文，引發熱議。新店分局網巡時發現，雖查無報案紀錄，仍主動介入偵辦。警方透過路口監視器鎖定涉嫌攔車的陳姓男子並通知他到案說明，陳坦言是因受不了對方辱罵才憤而攔車。警方訊後將全案恐嚇罪及妨害自由罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▼陳男怒攔車並持球棒下車要求道歉（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男休旅車違停（紅箭頭），許男等3騎士（紅圈）經過朝車內罵三字經，陳男怒攔車並持球棒下車要求道歉（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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