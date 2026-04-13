財損近50億！AI變臉詐騙「零門檻」　產官學聚ETtoday論壇築防護網

記者林緯平／綜合報導

「眼見為憑」的社會信任，正遭遇史無前例的AI猛攻。根據警政署165打詐儀錶板最新數據，2026年2月全台詐騙受理數高達1萬4,273件，較上月增幅達83.2%，單月財損更逼近49億6,000萬元。儘管政府與民間積極推廣打詐，但面對詐騙集團將AI生成技術全面工具化，傳統的宣導防線似乎已失守。

對此，東森新媒體ETtoday將於4月14日在台北喜來登飯店舉辦「2026 AI斥詐風雲論壇」，敬邀總統府攜內政部、法務部、金管會、警政署、刑事警察局，銘傳大學犯罪防治學系，聚集全台頂尖產業，永豐銀行、台灣房屋集團、中國信託等20家企業，宣告全面啟動「AI科技防詐」的跨界反擊戰。

深偽技術零門檻 假警察、假醫師榨乾民眾積蓄

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AI詐騙的恐怖之處，在於犯罪成本極低、擬真程度卻能極高。台北市萬華區一名婦人就曾遭到「老套」的假檢警話術詐騙，但詐團結合AI新技術混淆視聽，甚至要求婦人開啟視訊「做筆錄」，透過AI生成畫面與多人聲音模擬警局現場，讓婦人誤信自己正與真警察通話，最後慘遭AI換臉的假警察騙走高達9,000萬元。

▲AI詐騙成本低，卻因高擬真常讓被害人信以為真。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）



這種詐騙手法也蔓延到醫療領域。近期警政署刑事警察就查獲，多起詐騙集團利用AI換臉技術冒用名醫，在社群平台大量投放廣告，誘騙慢性病患購買來路不明的特效藥。過去需要高超駭客技術才能製作的深偽（Deepfake）影片，如今，只要透過新興的AI技術，僅需一支手機、不到30秒就能生成逼真的人臉，替換真實內容。這樣擬真度極高的詐騙手法，就連常接觸網路的青壯年人都恐遭騙，更何況是長輩或是弱勢群體。

數據淘金成破口 全球監管賽跑、台灣須加速

那麼，詐騙集團的「彈藥」從何而來？其實，目前全球正在湧現一波「AI數據採礦」潮，各科技巨頭對高品質數據的渴求愈趨高漲，催生出一場前所未有的全球數據需求熱潮。很多民眾為了微薄利益或是不經意之間，就將自己的臉部影像、聲音甚至通訊隱私，販售、上傳給各式AI零工平台。這些本應用於科技進步的生物特徵，一旦被不當取用，便成為詐騙集團生成客製化詐騙劇本的最佳原料。

面對如病毒般高速擴散的犯罪手法，全球已紛紛祭出對策。歐盟《人工智慧法案》依風險分級管理，違規者最高可罰全球營收的7%；韓國AI法也要求生成內容必須清楚標示來源。然而，台灣目前仍缺乏全面的AI專法，加上絕大多數的網路詐騙源自境外大型社群平台，在法規落地的空窗期，與平台究責困境的雙重夾擊下，仰賴政府與民間企業的聯合防禦，儼然成為守護國人資產的最後防線。

從暗房攻破心防 產官學齊聚建構「斥詐防護網」

當詐騙手段升級為科技戰，防禦機制也必須走向「事前預警、事中阻斷」。目前已有國內銀行業者開發出AI防詐模型，能從海量交易數據中，在5分鐘內精準揪出異常警示帳戶並自動鎖控，將防護網建立在資金被轉出之前。

▲為防範新興詐騙形式，ETtoday舉辦論壇邀請產官學一同來討論。（圖／pexels）

這正是今年「2026 AI斥詐風雲論壇」的核心命題。本次論壇，將邀請總統府副秘書長何志偉、內政部警政署副署長李文章、法務部政務次長黃謀信、金管會副主任委員陳彥良、刑事警察局副局長林故廷等府方代表出席，並由永豐銀行董事長曹為實、台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、蝦皮購物法遵部部長許敦凱帶來專題演講，以及銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立，從學術視角解析AI智慧詐欺時代的全貌。

論壇下半場更將舉行圓桌論壇，由永豐銀行副總經理張瑜娉，與台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、蝦皮購物法遵部部長許敦凱進行跨界深度對話。從不動產防線、金融金流即時阻斷，到電商平台的源頭交易管理，這場涵蓋全台最重要產業的深度交流，將具體拆解AI世代的實務防詐對策，為台灣的打詐生態系注入全新動能。