　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

財損近50億！AI變臉詐騙「零門檻」　產官學聚ETtoday論壇築防護網

▲▼2026 ETtoday AI斥詐風雲論壇,AI,詐騙。（圖／翻攝活動頁面）

記者林緯平／綜合報導

「眼見為憑」的社會信任，正遭遇史無前例的AI猛攻。根據警政署165打詐儀錶板最新數據，2026年2月全台詐騙受理數高達1萬4,273件，較上月增幅達83.2%，單月財損更逼近49億6,000萬元。儘管政府與民間積極推廣打詐，但面對詐騙集團將AI生成技術全面工具化，傳統的宣導防線似乎已失守。

對此，東森新媒體ETtoday將於4月14日在台北喜來登飯店舉辦「2026 AI斥詐風雲論壇」，敬邀總統府攜內政部、法務部、金管會、警政署、刑事警察局，銘傳大學犯罪防治學系，聚集全台頂尖產業，永豐銀行、台灣房屋集團、中國信託等20家企業，宣告全面啟動「AI科技防詐」的跨界反擊戰。

深偽技術零門檻　假警察、假醫師榨乾民眾積蓄

[廣告]請繼續往下閱讀...

AI詐騙的恐怖之處，在於犯罪成本極低、擬真程度卻能極高。台北市萬華區一名婦人就曾遭到「老套」的假檢警話術詐騙，但詐團結合AI新技術混淆視聽，甚至要求婦人開啟視訊「做筆錄」，透過AI生成畫面與多人聲音模擬警局現場，讓婦人誤信自己正與真警察通話，最後慘遭AI換臉的假警察騙走高達9,000萬元。

 ▲▼AI詐騙低難度、詐騙額度卻能很高。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

▲AI詐騙成本低，卻因高擬真常讓被害人信以為真。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

這種詐騙手法也蔓延到醫療領域。近期警政署刑事警察就查獲，多起詐騙集團利用AI換臉技術冒用名醫，在社群平台大量投放廣告，誘騙慢性病患購買來路不明的特效藥。過去需要高超駭客技術才能製作的深偽（Deepfake）影片，如今，只要透過新興的AI技術，僅需一支手機、不到30秒就能生成逼真的人臉，替換真實內容。這樣擬真度極高的詐騙手法，就連常接觸網路的青壯年人都恐遭騙，更何況是長輩或是弱勢群體。

數據淘金成破口　全球監管賽跑、台灣須加速

那麼，詐騙集團的「彈藥」從何而來？其實，目前全球正在湧現一波「AI數據採礦」潮，各科技巨頭對高品質數據的渴求愈趨高漲，催生出一場前所未有的全球數據需求熱潮。很多民眾為了微薄利益或是不經意之間，就將自己的臉部影像、聲音甚至通訊隱私，販售、上傳給各式AI零工平台。這些本應用於科技進步的生物特徵，一旦被不當取用，便成為詐騙集團生成客製化詐騙劇本的最佳原料。

面對如病毒般高速擴散的犯罪手法，全球已紛紛祭出對策。歐盟《人工智慧法案》依風險分級管理，違規者最高可罰全球營收的7%；韓國AI法也要求生成內容必須清楚標示來源。然而，台灣目前仍缺乏全面的AI專法，加上絕大多數的網路詐騙源自境外大型社群平台，在法規落地的空窗期，與平台究責困境的雙重夾擊下，仰賴政府與民間企業的聯合防禦，儼然成為守護國人資產的最後防線。

從暗房攻破心防　產官學齊聚建構「斥詐防護網」

當詐騙手段升級為科技戰，防禦機制也必須走向「事前預警、事中阻斷」。目前已有國內銀行業者開發出AI防詐模型，能從海量交易數據中，在5分鐘內精準揪出異常警示帳戶並自動鎖控，將防護網建立在資金被轉出之前。

▲▼ AI,假訊息,Deepfake,心理接種,詐騙防範,影像辨識。（圖／pexels）

▲為防範新興詐騙形式，ETtoday舉辦論壇邀請產官學一同來討論。（圖／pexels）

這正是今年「2026 AI斥詐風雲論壇」的核心命題。本次論壇，將邀請總統府副秘書長何志偉、內政部警政署副署長李文章、法務部政務次長黃謀信、金管會副主任委員陳彥良、刑事警察局副局長林故廷等府方代表出席，並由永豐銀行董事長曹為實、台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、蝦皮購物法遵部部長許敦凱帶來專題演講，以及銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立，從學術視角解析AI智慧詐欺時代的全貌。

論壇下半場更將舉行圓桌論壇，由永豐銀行副總經理張瑜娉，與台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、蝦皮購物法遵部部長許敦凱進行跨界深度對話。從不動產防線、金融金流即時阻斷，到電商平台的源頭交易管理，這場涵蓋全台最重要產業的深度交流，將具體拆解AI世代的實務防詐對策，為台灣的打詐生態系注入全新動能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電供應鏈好威！最新暴賺2.24億　年增1338%
2波鋒面接力　周三起北東降雨機率增
不怕被罰！「累了請上車」照樣出車　網挺：媽祖看到了
川普封鎖荷莫茲海峽！　專家：準備迎接每桶150美元油價
朱宇謀認和林倪安是「室友」！認知落差爆衝突
聯亞提前開獎！　年增351%
快訊／朱宇謀首露面回應　公布對話紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北海道點1貫壽司「被問要先拍照嗎？」　結帳時超衝擊

財損近50億！AI變臉詐騙「零門檻」　產官學聚ETtoday論壇築防護網

不怕被罰！白沙屯「累了請上車」1原因照樣出車　網挺：媽祖看到了

公共出借權補償酬金1847萬！超過4千作家領紅利　開放登記中

最雷便當配菜？藥師揭「3色豆」4大功效：比新鮮蔬菜營養

麥當勞支持誠品立體閱讀計畫　「麥麥共讀月」讓閱讀走出餐廳、前進校園

網傳「雙鐵長者5特權」是假的　交部點名2頻道：AI生成勿上當

頂級運動員怎麼吃？林智勝揭「五餐公式」　從飲食紀律打造巔峰表現

陸重啟上海福建旅客來台自由行　觀光署：應先由小兩會溝通

新莊吉尼爾幼兒園「拍打拖行幼童」　遭罰24萬、最重勒令停辦

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

北海道點1貫壽司「被問要先拍照嗎？」　結帳時超衝擊

財損近50億！AI變臉詐騙「零門檻」　產官學聚ETtoday論壇築防護網

不怕被罰！白沙屯「累了請上車」1原因照樣出車　網挺：媽祖看到了

公共出借權補償酬金1847萬！超過4千作家領紅利　開放登記中

最雷便當配菜？藥師揭「3色豆」4大功效：比新鮮蔬菜營養

麥當勞支持誠品立體閱讀計畫　「麥麥共讀月」讓閱讀走出餐廳、前進校園

網傳「雙鐵長者5特權」是假的　交部點名2頻道：AI生成勿上當

頂級運動員怎麼吃？林智勝揭「五餐公式」　從飲食紀律打造巔峰表現

陸重啟上海福建旅客來台自由行　觀光署：應先由小兩會溝通

新莊吉尼爾幼兒園「拍打拖行幼童」　遭罰24萬、最重勒令停辦

台積電供應鏈好威！設備廠志聖3月暴賺2.24億　年增1338%

「今天一定要讓你死」新北父持鋸刀突襲　兒頸部中刀奮力逃生

封鎖伊朗港口！川普稱其他國家將參與　BBC：英國不加入

Gucci太會選人！《逐玉》CP張凌赫、田曦薇戲外隔空拎情侶同款包

劉宇寧宋祖兒《折腰》遭爆地下戀！私人小號瘋傳　女方火速發聲

國道擋救護車30秒！女駕駛挨罰拿貓狗求翻盤　法官不買單

印度移工議題延燒　王鴻薇發函勞動部「要求中止引進、公開進度」

騎士「車停電桿旁、人蹲車道上」…營業員沒注意撞死她！下場曝光

寶佳、中工大戰未停　為董事會名單鬧上法庭

國民黨反印度移工　綠委批：當時主張加快、今當洪水猛獸

朴宰範被自己刺青嚇醒　華莎:你少了刺青就像全裸

生活熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

出車禍「警察常問1句」別亂回！律師：肇責恐提高30％

快訊／四媽會！白沙屯粉紅超跑「衝進鎮瀾宮」

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

鋒面要來了　周三變天轉雨

2日系服飾「是八大妹專屬時尚」！知情人喊：別買

君悅排骨驚現蟑螂頭！店員神回1句惹怒客

粉紅超跑「這一幕」嚇壞全場！網喊平安：3位女神Turbo全開

日本人來台旅遊　下飛機「就聞到臭味」！爆共鳴

性格決定姻緣成敗　醫師女神婚戀路坎坷　

更多熱門

關鍵字：

AI斥詐風雲論壇

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

他外食「都配燙青菜」腎功能慘剩30%！醫曝3國民小吃地雷

奧運金牌獲1千萬獎金　李洋喊話全捐了

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

日偶像女團辦活動「0人到場」！

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

爆婚變1個月…方志友發文「終於出現楊銘威」

TVBS爆裁員潮「方念華、謝向榮都在名單」！　TVBS發聲揭實情

出車禍「警察常問1句」別亂回！律師：肇責恐提高30％

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面