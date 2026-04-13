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公共出借權補償酬金1847萬！超過4千作家領紅利　開放登記中

▲▼桃園市立圖書館總館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲民眾在圖書館借書，作家、出版社也可獲得補償金。（圖／記者彭懷玉攝）

記者林育綾／台北報導

文化部去起與教育部、國家圖書館合作，推出擴及6都、超過300間圖書館的第二階段「公共出借權」試辦計畫，部今（13）日公布，第二期（2025年9-12月）補償金共計完成發放達1847萬元，超過4000位著作人、221家出版社受惠。較第一期1,410萬元，發放數增加30%、受益人數成長1倍。

▲文化部第二期公共出借權補償酬金破1,847萬元，超過4,000位著作人領取「創作紅利」，下一波預計9月發放。（圖／文化部）

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▲文化部第二期公共出借權補償酬金破1847萬元，超過4000位著作人領取「創作紅利」，下一波預計9月發放。（圖／文化部）
 
落實國家對創作者的支持，並兼顧公共圖書館知識平權價值，文化部試辦「公共出借權」計畫，並表示，台灣作為東亞第一個推動公共出借權的國家，第二期試辦計畫大幅調整機制，不僅涵蓋的公共圖書館範圍擴大，更將「譯者」納入獎勵對象，採用「單一書目免逐年登記」的簡化流程。

在各項精進措施推動下，經統計，完成登記的書目正式突破10萬筆，第二期有約200位著作人領取補償酬金達1萬元以上，超過百名著作人入帳超過5000元；出版端則有逾20家出版社獲利達10萬元以上。
 
文化部指出，公共出借權的核心價值，除了給予創作者與出版者實質的經濟補償外，更能進一步讓作者看見即使是出版多年的作品，依然在圖書館裡持續被讀者翻閱與喜愛，來自讀者端源源不絕的「閱讀回饋」，讓每一份閱讀都成為創作者最堅強的後援、支持持續創作的動力。

曾獲金鼎獎的植物科普作家胖胖樹特別發文，「謝謝文化部對作者的支持，謝謝所有讀者一直去圖書館借閱我的書」。作家祁立峰也說，「我的書被借閱最多的是《打Game闖關玩古文》，本來擔心年齡層定位較低，沒想到被借閱最多，感謝讀者的支持」。
 
文化部表示，第二階段試辦計畫以國圖大數據中心的公共圖書館紙本圖書借閱次數為基礎，除進行補償酬金計算，亦加強數據篩選及防護機制，排除短時間大量借閱及異常數據，讓制度運作更具公平性。

另為提升國家整體書目正確性，以及後續研究與加值利用，文化部與國圖更進一步合作，自今年5月15日起新申請ISBN的紙本圖書，須先至國圖ISBN系統完成「確認出版」，更新及確認出版資訊後，才可至公共出借權登記系統辦理登記作業。

文化說明，這項措施除可提升國家書目品質，亦使書目資料更準確反映出版市場現況及趨勢，回饋出版業及公共圖書館系統使用。在試辦計畫期間，將持續蒐集各界意見，逐步優化制度設計。
 
公共出借權第二階段試辦採全年度開放登記，下一期補償酬金將於今年9月底前發放，鼓勵尚未登記的出版社或著作人於8月15日前完成登記，便可如期領取，同時，首次登記借閱次數將回溯自114年1月起算。詳細登記方式，可參閱「公共出借權登記系統」，亦可電洽諮詢專線（03）560-1325。

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