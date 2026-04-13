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好心借三角錐…新竹違停大貨車起步輾斃她！司機調解失敗判6月

▲84歲婦人遭撞擊輾過當場身亡。（圖／翻攝自Facebook社團／我是新竹縣北埔人）

▲84歲婦人遭撞擊輾過當場身亡。（圖／翻攝自Facebook社團／我是新竹縣北埔人）

記者黃資真／新竹報導

新竹縣竹東鎮2025年9月一名56歲程姓貨車司機，在某路段違規停車卸貨，結果起步時不慎輾斃好心借三角錐的84歲許姓老婦，新竹地院日前判決，雖程男坦承犯行，但雙方調解失敗，依過失致死罪處6月。

判決指出，程男是已有20年以上職業駕駛經驗的貨車司機，2025年9月30日上午，程男駕駛營業大貨車違規停靠在一處道路上卸貨，許姓老婦見狀好心提供三角錐，讓他放在貨車後方。11時4分程男卸貨完畢，駕車起步準備離開。

詎料，程男卻未注意許婦正步行經過貨車前方，當場將許婦撞倒後輾過，救護人員獲報抵達現場時，許婦因頭部、身體遭左後輪輾過，頭部顱骨開放性骨折合併腦外漏、創傷性胸部挫傷併兩側肋骨骨折及右手擦挫傷等傷害，造成創傷性休克當場死亡。

法官審酌，程男有豐富的職業駕駛經驗，卻未依規定注意車前行人狀況，輾斃無辜老婦，對家屬造成莫大傷害，雖坦承犯行，犯後態度尚可，然因雙方提出之調解條件差距過大而未能達成調解，自不宜以程男自白對其為為過度有利之量刑，依過失致死罪處有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

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