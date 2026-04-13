高雄環保局清溝害67歲婦跌倒骨折　官員國賠會竟嗆：老人別出門

記者賴文萱／高雄報導

高雄去年底發生一起環保局施工疏失意外，一名67歲婦人至小港區自助餐店買飯，因現場清淤作業未設圍欄，導致婦人跌入水溝造成右手嚴重骨折。家屬在網路發文控訴，環保局在國賠會議上不僅推卸責任，甚至有官員還語出驚人表示「人牆也算是圍」、「老人聽不了就不要出門」，引發家屬強烈不滿。

▲高雄環保局清溝害67歲婦摔到骨折，環保局雖有擺放警示號誌，但坦言作業有疏失。（圖／高雄市環保局提供）

這起事故發生在去年12月底，一名婦人去小港區一間自助便當店買飯，當時環保局清潔隊正在道路進行側溝清疏作業，現場僅放置一面「公務作業中」警示牌，但兩側完全沒有圍欄，清潔隊員將水溝蓋掀開後，也未放置三角錐或任何警示標誌，導致婦人在毫無防備下踩空跌入水溝，導致右手嚴重骨折住院開刀。

▲▼清潔隊清溝害67歲婦摔到骨折，畫面曝光。（圖／高雄市環保局提供）

家屬在網路發文控訴，清潔隊陳姓女隊員當時還聲稱「現場有圍欄，是你母親自己跨越跌進去。」然而，向警方備案並調閱監視器，畫面證實現場兩側確實空無一物，直到案件送進調解委員會，中隊長與處長秘書才致電道歉承認疏失。

更令家屬無法接受的是，在今年3月25日的國賠會議中，環保局官員竟改口推諉，甚至說出：「我們有人牆，人也算是圍」、「你母親不適合騎機車」、「老人如果聽不了，就不要讓他出門」、「這裡是營業場所，考慮動線不圍」等言論。家屬不滿強調，希望環保局能重視公安問題，而不是推卸責任。

針對此案，高雄市環保局回應表示，環管處小港區清潔中隊當時執行作業，依規定有放置三角錐、連桿及警示標語，但作業人員來不及阻止民眾而造成受傷。局處經檢討後坦承確有疏失，目前已修正作業程序，要求清溝作業動線必須加密圍籬，開溝孔旁應放置三角錐，並加強人員管制。

對於3月25日國賠現勘時，內部人員發言內容不妥之處，環保局表示將再向家屬致歉，並已告誡相關人員應謹慎發言，避免造成誤解。目前全案已進入國賠程序，環保局強調會負起相關賠償責任，並落實員工教育訓練以防類似事件再次發生。