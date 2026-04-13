朴子醫院41週年公益義賣　捐血助弱勢病患

▲▼ 朴醫 41 週年慶熱血傳愛 攜手據點長者義賣助弱勢 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為慶祝創院 41 週年並實踐社會公義，衛生福利部朴子醫院於今（13）日舉辦「朴醫熱血傳愛暨公益義賣活動」。活動攜手高雄捐血中心與東石鄉鰲鼓醫事 C 據點長者，透過挽袖捐血與手作義賣，匯聚院內醫護、就診民眾及社區居民的愛心，共同為弱勢病患籌措醫療基金。

活動由院長曹承榮率領院內主管率先響應，帶頭捐出熱血。曹院長表示，醫療用血的穩定是守護生命的基石，透過院慶活動號召大眾參與，不僅能緩解血庫需求，更展現醫護團隊在專業醫療外，對生命的深切關懷。

此次活動的一大亮點在於「青銀共好」與「社會參與」。東石鄉鰲鼓 C 據點的長者們特別親手縫製加工「手拼包」響應義賣，每一件作品都飽含長輩的祝福與成就感。此外，院內身心科「向日葵工作坊」病友也共同參與擺攤，透過與民眾互動，增進社會參與及日常生活功能的復健訓練。

本次義賣物資由院內員工與志工熱心捐贈，包含多項實用的生活用品。曹院長強調，義賣所得將全數挹注院內的「社會服務基金」，專款用於補助弱勢病患的醫療與看護費用。朴子醫院將持續秉持「社區的好醫院、厝邊的好醫師」之理念，讓每一份愛心都能精準傳遞給需要的人，讓愛在社區中循環不息。