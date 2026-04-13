鳴道具槍「勸架」變教唆！秀水鄉代主席將入獄　PO文勇敢面對

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲槍擊鬥毆案，最高法院判刑定讞。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉三年前一起小吃部的槍擊鬥毆案，鄉民代表會主席蔣憲忠被捲入其中，更被指控教唆傷人及鳴槍示威。最高法院最近維持二審判決，判處他4年6個月有期徒刑定讞，近期將入獄。蔣憲忠今天（13日）在臉書發文表示會勇敢面對、坦然承擔，但也無奈地說，他明明沒有動手，對方也替他求情，司法卻還是以傷勢為依據將他定罪。

回顧案情，蔣指出，這起事件發生在2022年7月8日晚間。蔣參加完村長聯誼會後，應一名周姓台商邀請到小吃部聚會。沒想到一進包廂，一群不認識的天道盟太陽會成員間因喝醉酒情緒失控，不僅用三字經辱罵，還拿酒瓶、玻璃杯攻擊他。他當時雖然極力安撫場面，但衝突仍迅速升溫。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲槍擊鬥毆案。（圖／ETtoday資料照）

過程中，蔣的4名陳姓友人聽聞他被打，持鐵棍衝入包廂，反過來圍困周男等3人。蔣則返回住處，拿出一把裝有空包彈的道具槍，回到現場後對空鳴槍2發，試圖控制場面，4人持續施暴長達5到10分鐘，周被打到左眼球破裂失明，其餘被害人也多處骨折與撕裂傷。而蔣憲忠在整個鬥毆過程中並沒有親自動手。

一審彰化地方法院依傷害致重傷害罪判蔣憲忠5年徒刑。他上訴後以30萬元與被害人和解，二審高等法院台中分院酌減改判4年6個月，最高法院維持二審判決定讞。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲入槍擊鬥毆案，當年以50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

蔣憲忠今受訪時無奈表示，這起案件確實是對方酒後滋事在先，而且他根本不認識對方，卻無奈被捲入其中。事後雙方已經達成共識、冰釋前嫌，對方不僅不曾提告，還在法庭上幫他們求情。

他感嘆，法、理、情不究是非曲直，讓他深感無奈與心寒，日前得知案件定讞時他人在金門，當天家裡就收到傳票，他也強調，會勇敢面對、坦然承擔，最放不下的，始終是這片深愛的土地與一路相挺的鄉親好友。