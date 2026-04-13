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全球不到百例！少女罹超憶症　記憶清晰如「穿越時空」

法國一名17歲少女TL被確認罹患罕見的「超憶症」，回憶過程彷彿像觀看電影一樣重新經歷一次過去。（示意圖，由AI生成）

▲法國一名17歲少女TL被確認罹患罕見的「超憶症」，回憶過程彷彿像觀看電影一樣重新經歷一次過去。（示意圖／由AI生成）

圖文／鏡週刊

法國一名17歲少女TL被確認罹患罕見的「超憶症」，能清楚回想人生中任一時刻的細節，甚至連當時的天氣、環境與情緒都歷歷在目，回憶過程彷彿像觀看電影一樣重新經歷一次過去。

全球不到百例　記憶宛如電影重播

據《The Asia Business Daily》、《太陽報》報導，她的案例刊登於國際期刊《Neurocase》。研究指出，超憶症患者擁有極強的自傳式記憶，不僅能記住事件本身，還會連同情緒一併喚醒。這種能力極為罕見，全球通報案例不到百例。TL自8歲起察覺自己對個人事件的記憶力有些特別，能隨時「回到過去」檢視記憶細節，甚至有如重溫電影畫面般真實。

建構「記憶宮殿」　分類人生每個片段

為了整理龐大的記憶資訊，TL在腦中建構出一套「記憶宮殿」，她將個人經歷存放於一個想像中的「白色房間」，並依照主題與時間分類成不同「活頁夾」，內容涵蓋家庭、朋友、假期，甚至收藏的玩偶，每段記憶都能透過這套系統快速檢索與回放。

記憶好真幸運？　負面記憶反覆浮現難抽離

不過，巴黎西岱大學神經學家科特（Valentina La Corte）提醒，這種能力未必全然是優勢。她指出，由於記憶會反覆浮現，使人難以從悲傷或創傷中抽離，導致壓力、焦慮甚至憂鬱等問題。對此，TL則透過想像空間，將部分痛苦記憶「封存」，並藉此調適情緒。

超憶症需要治療嗎？

目前學界對超憶症的成因仍未有定論，僅推測可能與患者特定腦區過度活躍或腦部結構上存在差異有關。目前超憶症尚未被列為需要治療的疾病，然而，如果對失落或悲傷等經歷的反覆回想干擾了日常生活，透過諮詢或壓力管理可能會有所幫助。

類似案例曝光　女子稱有胎內記憶

此外，2021年一位名叫麗貝卡（Rebecca Sharrock）澳洲30多歲女性也表示，她能記住自己一生中發生的大部分事情。她甚至記得，並且能描繪出自己在母親子宮裡的情景。她表示，當自己感到難過時，她會嘗試回憶小說《哈利波特》中的段落來讓自己平靜下來。


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