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最雷便當配菜？藥師揭「3色豆」4大功效：比新鮮蔬菜營養

藥師陳澤鈞表示，「3色豆」內含5大營養素、4大功效，是相當好的食材。（翻攝《肌情藥師-藥師How棒》粉專）

▲藥師陳澤鈞表示，「3色豆」內含5大營養素、4大功效，堪稱便當裡的抗發炎神物。（翻攝《肌情藥師-藥師How棒》粉專）

圖文／鏡週刊

被網友討厭、嘲笑是「最雷」便當配菜的3色豆大翻身！知名臉書醫藥粉專《肌情藥師-藥師How棒》主持藥師陳澤鈞表示， 3色豆是由青豆、玉米、紅蘿蔔組成，這3種食材組合是一款高CP值蔬菜。不僅含有人體所需的5大營養成分，還具有護眼、顧腸胃、抗老化、抗發炎等4大功效，連營養師都掛保證，是相當值得推薦給民眾攝取的食材。

陳澤鈞指出，多數人討厭三色豆，一部分是因為他是冷凍食品，大家認為冷凍蔬菜比較沒營養，但美國農業部及英國切斯特大學研究發現，採用急速冷凍技術的蔬菜，能即時鎖住剛採收時的「抗氧化多酚」，也因此三色豆的營養價值，比在超市放了3天的新鮮蔬菜相比，來得更高、更穩定。

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陳澤鈞表示，玉米中含有豐富的葉黃素與玉米黃素，這是天然的「太陽眼鏡」，能過濾藍光，降低黃斑部病變風險發生，保護你的靈魂之窗；紅蘿蔔中的β胡蘿蔔素，在體內會轉化為維生素A，是守護呼吸道與腸道黏膜的第一道防線，幫忙擋掉外來的慢性發炎外，對視力保護也有一定幫助；而青豆除了有植物性蛋白質，更含有大量膳食纖維，可以幫助腸道健康，讓消化系統動起來，補充蛋白質也能幫助腎臟代謝。

陳澤鈞分析，生活中隱藏著無形的壓力，也都會接觸到空汙、3C藍光，而這三件事，都會讓身體產生自由基，意思就是加速細胞老化、誘發身體慢性發炎，恰好三色豆植化素在協同作用下， 能同時清除自由基，幫助身體滅火，降低發炎情況發生。

但陳澤鈞也提醒，民眾在吃三色豆之前，注意「3大原則」。首先，三色豆是「澱粉」不是「菜」，青豆與玉米都是屬於澱粉類，因此同餐有吃到，飯量記得減半，避免血糖飆升太快。再來，最好搭配油脂一起吃，在烹調時，建議加點油，才能幫助脂溶性的維生素 A 與葉黃素吸收率翻倍。第三，容易脹氣者，請少量嘗試，因為青豆中含有抗性澱粉，在小腸中不易被消化吸收，會進入大腸後被腸道菌發酵，產生氣體，導致容易腹脹，建議循序漸進，才不會造成不適。

陳澤鈞說，青豆的豆腥味、紅蘿蔔的草味或土腥味，可能不是所有人都喜歡。民眾也可嘗試將青豆換成毛豆或四季豆，一樣能夠補充膳食纖維與植物性蛋白；紅蘿蔔則換成紅甜椒，一樣有紅橘色植化素、β-胡蘿蔔素，維生素C還比紅蘿蔔更高。這樣更換，不僅口感更好，營養好處也不變。


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