　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網傳「雙鐵長者5特權」是假的　交部點名2頻道：AI生成勿上當

▲春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,台鐵,站務人員,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,列車,台北火車站,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部澄清，雙鐵並無推出長者5大免費特權。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

近期網路社群與《銀齡生活》、《樂齡指南》YouTube頻道流傳「2026年起長者搭乘台鐵、高鐵享有5大免費特權」及「10月新政策」等影片，交通部今澄清，相關內容均為AI生成的假訊息，從未推出此類措施，民眾勿上當受騙、以訛傳訛。

交通部指出，近日發現YouTube頻道流傳長者搭乘雙鐵5大特權，該類影片並未引述任何官方資訊，實為利用AI模板大量產製的農場內容，且刻意使用「勇敢爭取」、「不開口服務人員絕對不會告訴你」等煽動性用語，製造年長旅客與站務人員的對立，擾亂公共運輸服務秩序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部表示，針對車票優惠與敬老卡使用規定，並無免費升等或同行者免費特權，依現行老人福利法規定，年滿65歲國民搭乘雙鐵得享有半價優惠，且目前「敬老卡」扣抵車資僅適用於台鐵，無傳言所稱的「無限額度」。此外，敬老卡也無法綁定或匯入家人的信用卡紅利點數。

另外，交通部指出，現行規定並無長者專屬優先候補，目前符合台鐵黃金會員以上等級，提供對號列車座位媒合的服務，並非以年齡區分的長者專屬特權。

針對車站與列車服務設施，交通部表示，雙鐵並無設立實體「專屬綠色通道」，也無「銀髮免費貴賓室」或雙層列車設計。年長及行動不便旅客如有需求，可至車站服務台或無障礙窗口辦理，由站務人員協助引導上下車。

交通部也說，網傳「車站到目的地免費來回接駁」、「電動車月台接送服務」皆為虛構，另外，目前僅高鐵、台鐵EMU3000型列車內設有AED心臟去顫器，所有車廂皆未配置氧氣瓶。而持優待票（含敬老票）旅客有其常態的行李託運件數與重量限制，若以包裹託運則按普通費率5折計收，並無所謂的「敬老專屬費率」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電供應鏈好威！最新暴賺2.24億　年增1338%
2波鋒面接力　周三起北東降雨機率增
不怕被罰！「累了請上車」照樣出車　網挺：媽祖看到了
川普封鎖荷莫茲海峽！　專家：準備迎接每桶150美元油價
朱宇謀認和林倪安是「室友」！認知落差爆衝突
聯亞提前開獎！　年增351%
快訊／朱宇謀首露面回應　公布對話紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北海道點1貫壽司「被問要先拍照嗎？」　結帳時超衝擊

財損近50億！AI變臉詐騙「零門檻」　產官學聚ETtoday論壇築防護網

不怕被罰！白沙屯「累了請上車」1原因照樣出車　網挺：媽祖看到了

公共出借權補償酬金1847萬！超過4千作家領紅利　開放登記中

最雷便當配菜？藥師揭「3色豆」4大功效：比新鮮蔬菜營養

麥當勞支持誠品立體閱讀計畫　「麥麥共讀月」讓閱讀走出餐廳、前進校園

網傳「雙鐵長者5特權」是假的　交部點名2頻道：AI生成勿上當

頂級運動員怎麼吃？林智勝揭「五餐公式」　從飲食紀律打造巔峰表現

陸重啟上海福建旅客來台自由行　觀光署：應先由小兩會溝通

新莊吉尼爾幼兒園「拍打拖行幼童」　遭罰24萬、最重勒令停辦

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

北海道點1貫壽司「被問要先拍照嗎？」　結帳時超衝擊

財損近50億！AI變臉詐騙「零門檻」　產官學聚ETtoday論壇築防護網

不怕被罰！白沙屯「累了請上車」1原因照樣出車　網挺：媽祖看到了

公共出借權補償酬金1847萬！超過4千作家領紅利　開放登記中

最雷便當配菜？藥師揭「3色豆」4大功效：比新鮮蔬菜營養

麥當勞支持誠品立體閱讀計畫　「麥麥共讀月」讓閱讀走出餐廳、前進校園

網傳「雙鐵長者5特權」是假的　交部點名2頻道：AI生成勿上當

頂級運動員怎麼吃？林智勝揭「五餐公式」　從飲食紀律打造巔峰表現

陸重啟上海福建旅客來台自由行　觀光署：應先由小兩會溝通

新莊吉尼爾幼兒園「拍打拖行幼童」　遭罰24萬、最重勒令停辦

台積電供應鏈好威！設備廠志聖3月暴賺2.24億　年增1338%

「今天一定要讓你死」新北父持鋸刀突襲　兒頸部中刀奮力逃生

封鎖伊朗港口！川普稱其他國家將參與　BBC：英國不加入

Gucci太會選人！《逐玉》CP張凌赫、田曦薇戲外隔空拎情侶同款包

劉宇寧宋祖兒《折腰》遭爆地下戀！私人小號瘋傳　女方火速發聲

國道擋救護車30秒！女駕駛挨罰拿貓狗求翻盤　法官不買單

印度移工議題延燒　王鴻薇發函勞動部「要求中止引進、公開進度」

騎士「車停電桿旁、人蹲車道上」…營業員沒注意撞死她！下場曝光

寶佳、中工大戰未停　為董事會名單鬧上法庭

國民黨反印度移工　綠委批：當時主張加快、今當洪水猛獸

【好大的膽子】艾薇見粉絲合照「禮貌蹲」立刻直呼本名教訓XD

生活熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

出車禍「警察常問1句」別亂回！律師：肇責恐提高30％

快訊／四媽會！白沙屯粉紅超跑「衝進鎮瀾宮」

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

鋒面要來了　周三變天轉雨

2日系服飾「是八大妹專屬時尚」！知情人喊：別買

君悅排骨驚現蟑螂頭！店員神回1句惹怒客

粉紅超跑「這一幕」嚇壞全場！網喊平安：3位女神Turbo全開

日本人來台旅遊　下飛機「就聞到臭味」！爆共鳴

性格決定姻緣成敗　醫師女神婚戀路坎坷　

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽祖進香首日疏運12萬人　較去年增加46%

白沙屯媽祖進香首日疏運12萬人　較去年增加46%

白沙屯拱天宮媽祖進香已於昨天（12日）深夜11時55分登轎出發，交通部延續去年「鐵公路齊開」疏運策略，根據統計，昨天總計疏運12萬1,842人次前往白沙屯，較去年8萬3,209人次增加46%。

白沙屯媽祖今夜起駕「雙鐵疏運逾9萬人」　燙金勇字車票搶翻

白沙屯媽祖今夜起駕「雙鐵疏運逾9萬人」　燙金勇字車票搶翻

「台鐵假期」拚今年底前上架　釋出對號座位+優惠

「台鐵假期」拚今年底前上架　釋出對號座位+優惠

交通部3線疏運白沙屯進香人潮　萬份「勇字車票、貼布」免費送

交通部3線疏運白沙屯進香人潮　萬份「勇字車票、貼布」免費送

台鐵區間車故障「六家線北新竹=竹中單線行車」　 2列車停駛

台鐵區間車故障「六家線北新竹=竹中單線行車」　 2列車停駛

關鍵字：

台鐵高鐵長者

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

他外食「都配燙青菜」腎功能慘剩30%！醫曝3國民小吃地雷

奧運金牌獲1千萬獎金　李洋喊話全捐了

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

日偶像女團辦活動「0人到場」！

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

爆婚變1個月…方志友發文「終於出現楊銘威」

TVBS爆裁員潮「方念華、謝向榮都在名單」！　TVBS發聲揭實情

出車禍「警察常問1句」別亂回！律師：肇責恐提高30％

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面