網傳「雙鐵長者5特權」是假的　交部點名2頻道：AI生成勿上當

▲交通部澄清，雙鐵並無推出長者5大免費特權。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

近期網路社群與《銀齡生活》、《樂齡指南》YouTube頻道流傳「2026年起長者搭乘台鐵、高鐵享有5大免費特權」及「10月新政策」等影片，交通部今澄清，相關內容均為AI生成的假訊息，從未推出此類措施，民眾勿上當受騙、以訛傳訛。

交通部指出，近日發現YouTube頻道流傳長者搭乘雙鐵5大特權，該類影片並未引述任何官方資訊，實為利用AI模板大量產製的農場內容，且刻意使用「勇敢爭取」、「不開口服務人員絕對不會告訴你」等煽動性用語，製造年長旅客與站務人員的對立，擾亂公共運輸服務秩序。

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交通部表示，針對車票優惠與敬老卡使用規定，並無免費升等或同行者免費特權，依現行老人福利法規定，年滿65歲國民搭乘雙鐵得享有半價優惠，且目前「敬老卡」扣抵車資僅適用於台鐵，無傳言所稱的「無限額度」。此外，敬老卡也無法綁定或匯入家人的信用卡紅利點數。

另外，交通部指出，現行規定並無長者專屬優先候補，目前符合台鐵黃金會員以上等級，提供對號列車座位媒合的服務，並非以年齡區分的長者專屬特權。

針對車站與列車服務設施，交通部表示，雙鐵並無設立實體「專屬綠色通道」，也無「銀髮免費貴賓室」或雙層列車設計。年長及行動不便旅客如有需求，可至車站服務台或無障礙窗口辦理，由站務人員協助引導上下車。

交通部也說，網傳「車站到目的地免費來回接駁」、「電動車月台接送服務」皆為虛構，另外，目前僅高鐵、台鐵EMU3000型列車內設有AED心臟去顫器，所有車廂皆未配置氧氣瓶。而持優待票（含敬老票）旅客有其常態的行李託運件數與重量限制，若以包裹託運則按普通費率5折計收，並無所謂的「敬老專屬費率」。