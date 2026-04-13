五股舊衣回收廠連燒4廠房！灌救12小時撲滅　新北3區一度飄惡臭

▲五股舊衣回收工廠連燒4棟廠房，大火在黑暗中分外醒目 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區民義路二段的鐵皮工廠12日晚間發生大火，延燒共造成4間廠房陷入火海，包括一間舊衣回收工廠及3間倉庫，經警消灌救超過4小時，才在深夜11時44分控制火勢，燃燒面積約5676坪，直至今（13日）上午7時58分，火勢才撲滅，歷經約12小時，新北市環保局也同步監測空氣品質，目前消防人員仍在現場進行殘火處理。

▼五股區民義路舊衣回收工廠大火，今7時許才撲滅火勢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，警消12日晚間8時14分接獲通報，五股區民義路二段某4層樓鐵皮工廠起火，是一家舊衣回收工廠，警消到場時已完全燃燒，由於現場為連棟建物，警消到達現場時，隔壁存放舊衣的倉庫也一併陷入火海，空氣中瀰漫著燃燒後的惡臭，五股區、林口區、八里區都在空汙範圍內，新北市環保局也同步監控中。

沒想到由於內部堆放大量回收衣物，助長火勢迅速蔓延，接連第3及第4棟的倉庫也全面燃燒並坍塌，燃燒面積從原本的1500平方公尺，增加到約5676平方公尺，黑夜中熊熊大火分外醒目，直至深夜11時44分，火勢才得以控制。

警消出動2個大隊4個分隊，共45車、65人，經過約12小時灌救，今天上午7時58分終於撲滅火勢，目前受災廠區仍有殘火，消防人員仍在清除殘火中，幸好整個意外並沒有造成人員傷亡，後續起火原因待火警調查。