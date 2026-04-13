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美麗島民調／蘇巧慧34.5%、李四川35.5%　相差僅1個百分點

蘇巧慧、李四川。（合成圖／記者李毓康攝）

▲蘇巧慧、李四川。（合成圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

《美麗島電子報》今（13日）公布2026新北市長參選人支持度最新民調，這也是國民黨提名李四川後美麗島電子報所做的第二次新北市長民調，如果只有國民黨李四川和民進黨蘇巧慧競選，國民黨李四川的支持度是35.5%，僅微幅領先民進黨提名的蘇巧慧34.5%，差距1個百分點，比上次的1.5百分點再縮小。對此，蘇巧慧回應，民調從兩位數差距到現在在各家民調互有領先，獲得越來越多不分黨派、不分年齡的民眾支持，「顯示我們團隊的方向正確、政見和願景得到支持，對我們團隊是很大的鼓勵」。

民調詢問，「請問，只剩下7個多月就要選舉新北市長，如果只有國民黨李四川和民進黨蘇巧慧競選，您會投給誰？」結果顯示，李四川35.5%、 蘇巧慧34.5%、不投票/投廢票10.3%、未明確回答19.6%。值得一提的是，在20至29歲年輕人支持度中，李四川16.3%，只有蘇巧慧33.7%的二分之一。

民調也詢問，「請問，您覺得今年市長選舉可以給國民黨繼續做市長、或是換成民進黨做做看，對新北市未來的發展可能比較好？」結果有32.0%選給國民黨繼續做市長、37.9%選換成民進黨做做看，另30.1%未明確回答。

新北市長適任度部分，41.5%認為李四川適合（很適合17.9%與還算適合23.6%），21.4%認為不適合（有點不適合10.3%與很不適合11.1%），另有37.1%未明確回答。蘇巧慧則有43.5%認為適合（很適合20.7%與還算適合22.8%），22.5%認為不適合（有點不適合8.8%與很不適合13.7%），另有33.9%未明確回答。

對此，蘇巧慧回應，參選六百多天以來，民調從兩位數差距到現在各家民調互有領先，獲得越來越多不分黨派、不分年齡的民眾支持，「顯示我們團隊的方向正確、政見和願景得到支持，對我們團隊是很大的鼓勵」。

蘇巧慧表示，進步的新北是彩色的，做為一個首長，要照顧的是不分黨派色彩的所有市民。而新北市民要選擇的是一個能夠帶領新北邁向新時代的市長，她會持續積極勤走基層，為各項產業、區域政見向市民朋友請益，一起讓新北更新更好。

該民調委託單位為美麗島電子報，調查規劃由戴立安進行，調查範圍為新北市，對象是設籍在調查範圍且年滿20歲的民眾，調查時間為4月8日至4月10日。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

抽樣設計採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，本案在CATI系統內建的中華電信新北市住宅電話資料庫以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換電話門號末2碼以觸及未登錄住宅電話。本案行動電話號碼樣本主要來源依據數位發展部公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼）進行抽樣，並對後5碼隨機跳號處理，樣本次要來源是彙整既往調查等的新北市行動電話號碼，而且是以樣本主要來源為優先、次要來源為輔助，提供訪員進行撥號訪問。

樣本代表性與加權對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」（raking ratio estimation），母體參數依新北市政府公布的2026年3月民眾性別、戶籍行政區、年齡5歲分層與2025年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使樣本與母體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），故可視為整體樣本具代表性。

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