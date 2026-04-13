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快訊／台19線鹽水段汽機車對撞　女駕駛、男騎士雙亡！

▲台南鹽水台19線發生汽機車對撞事故，造成2人OHCA送醫搶救。（民眾提供）

▲台南鹽水台19線發生汽機車對撞事故，造成2人OHCA送醫搶救。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市鹽水區台19線13日上午發生一起嚴重車禍，一輛自小客車與機車在台19線舊營路段發生對撞車禍事故，造成2人到院前無生命跡象（OHCA），消防人員獲報趕抵現場後緊急搶救，並將傷者分送醫院急救，惟因傷重搶救仍不治，詳細事故原因仍待新營分局進一步調查釐清中。

消防局119勤務中心於13日上午10時41分接獲報案指出，鹽水區三明里舊營台19線發生車禍事故，隨即派遣消防車2輛、救護車2輛及警消人員8名前往支援，現場同步由新營分局警方進行交通疏導與事故調查。

鹽水分隊消防人車於上午10時46分抵達，現場為自小客車與機車碰撞，小客車車頭嚴重變形，撞擊力道猛烈；經現場評估，自小客車駕駛為年約50歲女子，機車駕駛人為約70歲男子，2人皆呈現OHCA（到院前無生命跡象），情況危急，救護人員立即進行緊急CPR處置後，將兩名傷者分別送往部立新營醫院及柳營奇美醫院搶救，2醫院之急診醫療團隊經全力搶救，女駕駛及男騎士仍傷重不治身亡。

目前事故相關肇事原因及雙方身分仍待警方進一步調查釐清，警方呼籲用路人行經該路段應減速慢行，注意行車安全，避免類似憾事再次發生。

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