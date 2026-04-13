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搶在封鎖前！　2油輪試著通過荷姆茲海峽

▲▼一輛油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

▲圖為行經荷莫茲海峽的油輪。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國宣布對進出伊朗港口的船隻展開封鎖措施，將自美東時間13日上午10時（台灣時間晚間10時）開始。在此之際，有2艘油輪正在和時間賽跑，嘗試穿越荷莫茲海峽駛出波斯灣，是美國宣布即將展開封鎖行動以來首批試著通過海峽的船隻。

彭博報導，這2艘中程油輪分別是新未來號（The New Future，與伊朗無明顯關聯）及奧羅拉號（Auroura，遭美國制裁），13日凌晨從阿拉伯聯合大公國附近海域開始向東北方移動，且似乎是走伊朗拉拉克島南側航線，也是伊朗所稱任何試圖向東航行船隻都應該走的航線。這兩艘船的動向正受到密切關注，因為美伊正在爭奪荷莫茲海峽控制權。

根據船舶追蹤數據以及Equasis海事數據庫，懸掛馬紹爾國旗的新未來號正駛向阿曼蘇哈爾港（Sohar），這艘船由香港珠江船務公司（Hong Kong Chuanglang Shipping）負責營運，是在2月底戰火爆發前不久進入波灣，並在4月初從阿拉伯聯合大公國裝載33萬多桶石油。

至於懸掛巴拿馬國旗的奧羅拉號則表示，船上有印度籍船員；該船自去年12月以來一直停在波斯灣，彭博新聞無法立即查證該油輪的貨物裝載地點。奧羅拉號因與伊朗石油貿易有關，在去年12月遭美國制裁，船東登記名為Aurora Shipowners Ltd.，公司總部地點在印度孟買。

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