嘉義溪口警民攜手共築防護網　社區治安會議圓滿落幕





▲▼ 民雄分局溪口分駐所警民攜手守護治安 115年第2季社區治安會議圓滿落幕 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為深化社區防護網，民雄分局溪口分駐所於 115 年 4 月 9 日，在溪北村後港社區活動中心舉行「115 年第 2 季社區治安會議」。會議由副分局長林乙皓、所長孟輝及村長張躍達共同主持，縣議員江志明亦親臨現場，與居民面對面交流交通安全、防詐騙及反毒等重要議題。

江志明議員於會中特別提醒，70 歲以上高齡駕駛須依法定期換發駕照。針對長輩外出安全，警方強調清晨或傍晚應穿著亮色衣物，並遵守交通號誌；現場更以實際案例說明大型車「內輪差」死角風險，呼籲路口務必減速慢行，降低事故發生。

防詐宣導捨棄單向政令，改由居民分享接獲詐騙電話的經驗，再由警方即時拆解「假交友」、「投資詐騙」及「代工陷阱」等手法。因應四月媽祖遶境熱潮，警方特別提醒，網路標榜「結緣品」的廣告常夾帶不明連結，切勿輕易填寫個資或匯款，避免落入詐騙圈套。

針對毒品防治，警方揭露新興毒品常偽裝成糖果、咖啡包或電子煙，呼籲家長多留意子女狀況。整場會議氣氛熱絡，警方表示將持續深耕社區，透過多元宣導，與居民攜手打造安全、和諧的宜居環境。