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飛機修護實力亮眼！上騰工商勇奪北區第一名　鄉長貼紅榜恭賀

▲▼上騰工商獲全國技能競賽飛機修護職類北區第一名，鄉長游淑貞頒贈紅榜祝賀為校爭光、為鄉爭光為花蓮增光。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲上騰工商獲全國技能競賽飛機修護職類北區第一名，鄉長游淑貞（中）頒贈紅榜祝賀為校爭光、為鄉爭光為花蓮增光。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉長游淑貞日前赴上騰工商為獲得第56屆全國技能競賽飛機修護職類北區第一名的陳韋皓、第九名的張柏倫頒贈紅榜祝賀為校爭光、為鄉爭光，讓花蓮被看見。同時關切該校老師的教學與同學們在技術學習上的生活點滴，也勉勵師生，期待下一屆獲得更多名次，並跟同學們相約，下次同學獲獎時，會再來祝福大家。

鄉長游淑貞到達上騰時，校長吳昌吉與飛機修護科師生在飛機修護教室歡迎鄉長。吳昌吉校長對同學們表示，去年同學獲獎時，鄉長蒞校帶來祝福，今天再次蒞校頒獎與勉勵大家，希望明年可以再一次到學校，勉勵大家。

▲▼上騰工商獲全國技能競賽飛機修護職類北區第一名，鄉長游淑貞頒贈紅榜祝賀為校爭光、為鄉爭光為花蓮增光。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉長游淑貞在為獲獎及飛機修護科同學們鼓勵時，感謝校長與師長們在專業的教導與技能育成中，培養出傑出、優秀的學生。她親切，柔和對學生們說：「今天要為上騰所有的同學們加油、打氣。因為我們在人生的路上，每一天都在接受考驗，卻也努力的過好自己。但也需要被看見與被支持，以展現自我才能。」同時說：「去年鄉長阿姨也來，為所有努力學習的私立學校的孩子及師長們打氣，因為師長們盡力傳授專業知能與育成同學們的技術能力。所以今天除了祝福兩位得獎同學外，同時也祝福所有同學，在每一天的學習中，互相鼓勵，相互扶持。」隨後，也認真的表示，在下次同學獲獎時，會再來獻上祝福。

由於上騰工商是吉安鄉唯一高職，鄉長游淑貞感性的說：「上騰是吉安鄉最高學府，雖然權屬上不隸屬吉安鄉公所，但是大家都是我們的寶貝、國家的未來、花蓮的希望。所以，不論大家住在哪裡，我們有緣、有機會共聚在上騰，讓我們在每一天的學習上，都能做好自己的功課，創造優異的成績，同時綻放精彩的人生。」

游淑貞分別頒贈紅榜給獲得第一名的陳韋皓及第九名的張柏倫後，與師生合影，也鼓勵大家在學習的路上，一帆風順。
 

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