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前央視記者：台灣主流民意是獨立　這是民進黨底氣想打破太難了

▲王志安。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

▲王志安。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前展開「2026和平之旅」，不僅會面中共總書記習近平，中共中央台辦也宣布10項惠台措施。對此，長期關注台灣政壇的前央視記者王志安10日表示，台灣當下兩岸的主流民意是什麼？很簡單，和平獨立，大陸想通過「愚公移山」精神解決台灣人身份認同，是非常困難的。他強調，現在很大部分台灣人，什麼經濟發展，兩岸交流，都不想，就是想獨立，這是民進黨的底氣，台灣是靠選票分配權力的，民進黨和這部分民意形成了穩定聯盟，想打破太難了。

王志安表示，台灣當下針對兩岸的主流民意是什麼？很簡單，和平獨立，這個就是台灣社會裡最大多數。這個大陸也沒有必要自己騙自己，這就是當下的社會現實。

王志安表示，當然這個民意有沒有可能轉變，有。但是非常難。一個就是說，你要獨立老共就打你，很多人就不獨立了。但這個的前提是大陸武統，而大陸的訴求是和平統一，因此這一招沒什麼用，只能軍機繞台，但繞多了，台灣人也麻木了，只要共軍不登陸，好像就沒有真正威脅。

王志安說，另一個，就會通過其他方面慢慢改變台灣人的認同。比如通過館長，讓台灣人體會到大陸的社會進步，科技成就。一則去掉台灣人虛幻的自豪感，另一方面讓台灣人認識到大陸強盛富足科技進步的一面。這個是否有效？有效，但很慢，也很有限。

王志安提到，前立委沈富雄在節目問民進黨發言人「你願意看到中華民族復興嗎」？對方說，「不希望。因為他們復興了，對我們壓力更大，更想吃掉我們了」。

王志安認為，所以問題還是要回到原點，兩岸如果沒有一個中國的認同，或者退一步一個中華的認同，大陸想通過「愚公移山」的精神來解決台灣人的身份認同，是非常困難的。

王志安強調，現在的很大一部分台灣人，就是想獨立，不想其他的。什麼經濟發展，兩岸交流，民族復興。都不想，就是想獨立。

王志安認為，這是民進黨的底氣，因為台灣是靠選票分配權力的。民進黨和這部分民意形成了穩定聯盟，想打破太難了。

▼國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

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