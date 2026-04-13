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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「鄭習會」後中共10項對台政策大禮包　逐條分析一次看懂

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（資料照／翻攝新華社）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文出訪中國大陸返台前，中共宣布10項對台政策，包含開放上海及福建的陸客自由行、引進台灣農漁產品、國共青年交流機制、福建沿海跟金馬「四通」、兩岸直航正常化等措施。針對本次10項對台政策，《ETtoday新聞雲》經彙整後進行逐條分析。

政策一：國共兩黨常態化溝通機制

事實上，追溯2005年4月的「連胡會」，開啟「國共論壇」（兩岸經貿文化論壇）後，於2006年起便定期舉辦。在前總統馬英九執政時期，2008年至2016年間，該國共平台皆順利進行，共舉辦多達10屆。

一直到2016年政黨輪替後，由總統蔡英文執政，北京便以兩岸政治基礎變化為由而中斷；歷經10年，國民黨主席鄭麗文本次訪問中國大陸，則包裝為「常態化溝通機制」。

政策二：國共兩黨青年雙向交流機制化平台

事實上，回溯2018年「對台31項措施」第22項即有所謂鼓勵「台灣同胞加入大陸經濟、科技、文化、藝術類專業性社團組織、行業協會」。

在2019時，則推出「對台26條措施」擴大招收台灣學生。至於歷屆的「海峽論壇」青年場、「兩岸青年交流合作基地」則是長期運作，唯在2020年之後，因全球爆發新冠疫情，台灣的年輕人參加意願不高而大幅縮減。

至於今年鄭麗文出訪中國大陸後，中國所拋出的，是「全國青聯每年邀20團」的模式來進行，性質上也與2018年、2019年各項措施高度雷同。

政策三：福建沿海與金門、馬祖「四通」

本次「四通」的措施，其實也可以追溯到2018年8月，金門向福建引水工程正式「通水」，且一直運作至今；至於「通電、通氣、通橋」，則是中國國務院在2023年9月發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》條款，也可稱之為「福建21條」就已執行；甚至2024年，福建又推「13條惠台」時，內容也相當雷同。

政策四：全面恢復兩岸空中客運直航正常化

鄭麗文出訪後，中共支持恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，以及支持金門共用廈門新機場。

不過，在2019年，新冠疫情爆發之前，烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等航點，都已經開通直航；2020年疫情後，中方則是單方面不開放；2022年，台灣已經全面恢復入境後，中方還是以「相關規定」為由拖延至今。

至於中共支持金門共用廈門新機場部分，其實2023年9月發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》條款，也就是「福建21條」當中，就有所謂「金廈同城生活圈」的構想，內容也雷同。

政策五：在「九二共識、反對台獨」政治基礎上，提供農漁產品輸入便利

時序回推至2005年8月的「連胡會」，當時就宣布「34項農漁產品零關稅」，加上2010年ECFA早收清單，涵蓋農漁品18項。

不過，在政黨輪替後，中國大陸方面則以各種理由突然禁止台灣的農漁產品，在2021年3月，中方以「介殼蟲」為由禁鳳梨；2021年9月禁釋迦、蓮霧；2022年6月以「禁藥超標」為由禁石斑魚；2022年8月以「農藥殘留」禁柑橘文旦，也以「新冠核酸」為由禁白帶魚、竹筴魚。

至於本次2026年，在「九二共識、反對台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。一位政府官員表示，這次宣布「便利」的這些產品，附加了「九二共識、反對台獨」的政治前提。

政策六：完善涉台漁業準入管理

事實上，2010年6月，ECFA早收清單涵蓋石斑、午仔、秋刀、魷魚等漁產；但是，在2022年中方以「GACC註冊資訊不完整」為由，暫停178家水產業者輸陸；2024年，ECFA第二波中止再擴大打擊漁產品。

至於本次2026年宣布「完善準入」、「研究便利」，是研究建設服務台灣遠洋漁船靠泊和漁獲上岸的碼頭、泊位，以及研究為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利，這被視為是對2022年後，貿易中斷的選擇性鬆綁。

政策七：台灣食品輸入大陸提供便利

回顧2022年12月，中國方面以「業者輸陸註冊資訊不完整」為由，暫停台灣酒類、飲料、糕餅（含鳳梨酥等）輸入；2026年則是宣布「為註冊提供便利」。

一位政府官員表示，中方當初就是以「註冊」為藉口禁輸，現在卻宣布「為註冊提供便利」，這等於自承當初的中止純屬政治操作，而非技術性註冊問題。

政策八：支持台灣中小微企業開拓大陸市場

所謂「對台小額商品交易市場」制度，其實早在30多年前的1990年代已設立，先後在福建平潭、東山、霞浦、福鼎等地運作，原本設計用於處理兩岸漁民小額互市、活絡金馬地區與福建民間貿易。

到了2001年，中國大陸國台辦才正式公告管理辦法，至於本次2026年，則是被認為亦屬重新包裝後的政策。一位政府官員形容，本次僅是「擴點」的包裝，規模有限，實際的經濟效益也小。

政策九：允許引進台灣電視劇、紀錄片、動畫片；台灣業者可參與大陸微短劇創作

再次把時序回推至2018年，中國大陸推出的「對台31項措施」，其中第18至20項。第18項，台灣人士參與大陸廣電製作不受數量限制；第19項，大陸電影發行機構、廣電、視聽網站引進台劇也不做數量限制；第20項，放寬兩岸合拍電影、電視劇限制。

不過，在2018年至2025年間，中方廣電總局政治審查、「限台令」、「不得邀請台獨藝人」內規，實質層面上卻呈現緊縮狀態。一位政府官員表示， 這次2026年，在文字上加上「導向正確、內容健康」的限定，是讓審查框架更為緊縮。

政策十：恢復上海市及福建省居民赴台自由行

在兩岸旅遊方面，2008年，馬英九政府上任後，中方開放第一類陸客（直航團）來台，上海即在首批開放城市之列，每日配額3,000人。

2011年6月，中方正式啟動陸客自由行，首批開放北京、上海、廈門3城市，上海是首波試點之一；2012年到2019年間，自由行逐步擴大至47個城市，福建多城市陸續納入。

不過，2019年8月，中國以「兩岸關係現狀」為由，片面暫停所有47城市自由行；加上2020年全球新冠疫情後全面中斷至今，中方未曾恢復任何城市赴台本島個人遊。

在2025年，國共智庫論壇後，中國文旅部宣布恢復上海居民赴金馬旅遊，但中方「海旅會」始終不與我方「台旅會」聯繫，小兩會未協商。

政府官員表示，上海居民赴台本島個人遊早在2011年6月就已開放、運作了8年，2019年8月被中方片面取消。本次所謂「恢復試點」，實質上是把原本2011年就開放、已運作8年的安排重新啟動而已，連「本島」都不是新元素，因為2011–2019年自由行本來就是到本島。

該位官員說，值得注意的是本次若中方繼續繞過小兩會、堅持片面安排，極可能再次破局並卸責台灣政府。

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