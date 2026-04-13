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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸自由行遭卡關？　張榮恭提2005春節包機：功勞簿也有民進黨

▲▼國民黨副主席張榮恭針對鄭習會情況介紹。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席張榮恭。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於中共宣布十大惠台措施，包括恢復上海市及福建省居民赴台灣個人遊自由行試點，陸委會副主委梁文傑表示，這是2019年中共片面中斷，要重開需經過小兩會把一些東西敲定，但對方一直都沒回應。國民黨副主席張榮恭今（13日）對此指出，既然大陸表示善意，台灣政府應用善意來回應。他舉例，2005年2月奉連戰指示，到北京去探詢可否同意兩岸首度直航，就是春節包機直航，獲得了正面回應，國民黨才推動，「國民黨促成，民進黨政府同意，功勞簿上也會有民進黨政府的一筆。」

談到這次「鄭習會」成就，張榮恭說，這是國民黨主席十年來再次訪問大陸，見到了中共中央總書記習近平，兩岸重要政黨的領導人能夠坐下來共議和平，本身就是歷史上的大事。特別是習近平在增進民生福祉上，積極回應鄭麗文，因為，3月30日中共中央和習總書記發出邀請時候，鄭麗文當時表示，此行的目的是為台海開太平，為民生增福祉，而習近平在四點談話裡面，有一條就是增進民生福祉。昨天中共中央台辦授權宣佈的十項措施裡面，都可以看到完全集中在民生福祉，「國民黨的路線是和平興台，希望台灣能脫離只是抗中保台，台灣需要和平興盛。」

對於中共宣布十大惠台措施，包括恢復上海市及福建省居民赴台灣個人遊自由行試點，陸委會副主委梁文傑上午備詢回應民進黨立委王定宇表示，這是2019年中共片面中斷，要重開需經過小兩會把一些東西敲定，但對方一直都沒回應。張榮恭說，不管是「鄭習會」還是中共中央宣佈的十項政策，其實民進黨、政府的反應，都是非常負面的，「既然大陸表示了善意，那麼台灣的政府應該用善意來回應。至於接下來如何能夠落實，當然有很多細節需要雙方做溝通，國民黨也可以作為橋梁，但是只要積極回應、善意表態，我覺得才是好的開始」。

張榮恭認為，不要用什麼糖衣毒藥來形容，或者說是「兩岸關係國共化」。他舉例，2005年2月自己奉連戰主席的指示到北京去探視大陸可不可能同意，兩岸首度直航，就是春節包機直航，獲得了正面的訊息之後，國民黨才可以正式推動，「大家要知道，那時候國民黨仍然是在野黨，直航需要政府批准，那麼當時陳水扁政府同意了。」換句話說，國民黨去促成，民進黨政府同意，功勞簿上也會有民進黨政府的一筆，歷史不會忘記你。如果不做善意回應，講一些枝枝節節的事情，台灣人民會有嚴正的評判。

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