生理期不能跟？白沙屯媽祖「進香禁忌」瘋傳　廟方闢謠：從不設限

▲白沙屯拱天宮媽祖徒步進香突破46萬名信眾報名隨行。（翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

圖文／鏡週刊

每年備受關注的白沙屯媽祖進香於昨（12日）深夜正式起駕，今年報名的香燈腳突破46萬人，規模再創新高，隨著人潮湧現，網路上也出現各種「進香禁忌」說法，比如生理期或懷孕不得參加、禁止穿破褲或露肚臍等。對此，廟方出面澄清，強調媽祖大度，並不會在意，只要感覺自身舒適就好。

首次「三媽同轎」 46萬香燈腳創新高

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12日深夜11點55分，白沙屯媽祖登轎啟程，展開為期8天7夜徒步進香，預計於16日中午抵達北港北辰派出所，17日進行「進火（刈火）」儀式，20日回鑾安座。今年除山邊媽祖同行外，「值年爐主媽」也首度加入乘轎行列，形成「三媽同轎」的神聖畫面。

進香禁忌瘋傳 生理期不能參加？

不過隨著活動熱度升高，網路也流傳不少關於進香的禁忌，包括女性生理期或懷孕不得參加、不可鑽轎底或觸碰神轎，以及穿著不得過於暴露、避免破褲等說法。

廟方出面澄清 強調媽祖慈悲大度並無限制

對此，拱天宮總幹事陳春發接受《東森新聞》採訪時表示，媽祖大神大度，並不會苛責，且媽祖本身也是女性，「不管任何人什麼狀況之下，祂都有保佑我們」。廟方強調，只要誠心皆可參拜，並未對穿著設下硬性規範，依自身狀況調整，穿著舒適即可，只要確保長途步行時身體狀況良好，穿什麼都沒關係。

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