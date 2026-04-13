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北市微風信義饗饗餐廳火警疏散312人　4員工1顧客嗆傷送醫

▲信義區知名餐廳饗饗鐵板燒區發生火警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市微風信義百貨知名餐廳饗饗發生火警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市信義區微風百貨46樓知名的饗饗餐廳13日上午11時26分發生火警，現場為高樓層建築物冒煙。轄區信義警分局三張犁派出所接獲通報後，立即派員會同台北市消防局大批警消到場救災。警消到場搶救勘查，發現疑為該餐廳廚房油煙管起火，導致濃煙瀰漫，消防人員到場後迅速控制火勢，未出現延燒情形；所幸火勢在上午11時45分撲滅。

▲北市微風信義百貨知名餐廳「饗饗」13日上午發生火警，5名消費者嗆傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲微風信義百貨「饗饗」13日上午發生火警，5人因吸入濃煙或輕微燙傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

但經過警消人員搶救，現場共5人因吸入濃煙或輕微燙傷送醫，所幸均意識清楚、無生命危險，分送台北醫學大學附設醫院及北市立聯合醫院忠孝、仁愛院區治療。現場人員已完成疏散，未有其他傷亡情形。現場燒損爐具及雜物，燃燒面積約5平方公尺。

本次火警疏散共312人，包含男性159人、女性153人，其中3男2女共5人送醫。其中4名為場所作業人員，分別為50歲、25歲、35歲男性及24歲女性，均因輕微嗆傷送往北醫附設醫院及北市立聯合醫院忠孝院區治療，意識皆清醒，另1名60歲用餐民眾因身體不適送往仁愛醫院。

消防單位共出動指揮車4輛、消防車17輛、救護車5輛及人員67人到場處置，相關起火原因仍待進一步調查釐清。

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