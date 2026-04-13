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大陸 大陸焦點 特派現場

宇樹機器人每秒10公尺跑速破紀錄　估今年人形機器人百米賽可衝進10秒

記者魏有德／綜合報導

大陸人形機器人頭部公司宇樹科技近日宣佈，其人形機器人H1在跑步測試中，跑速達每秒約10公尺，再次刷新世界紀錄。宇樹科技創辦人兼執行長王興興曾預估，今（2026）年人形機器人百米（公尺，下同）衝刺有望突破10秒門檻，甚至比人類男子百米世界紀錄保持人博爾特還快。

▲宇樹人形機器人H1進行跑步測試。（圖／翻攝杭州日報）

▲宇樹人形機器人H1進行跑步測試。（圖／翻攝杭州日報，下同）

《大象新聞》報導，宇樹科技股份有限公司（宇樹科技）11日晚間通過官方微博發文宣佈，再次刷新人形機器人奔跑紀錄。

宇樹科技指出，H1身高約1.8公尺（180公分）、腿長約0.8公尺（80公分）、體重約62公斤，在奔跑測試中達到約10m／s的極限速度。此次參與跑步測試的機器人已先去除掉頭部及手部構造，宇樹科技強調，「用普通人的體質，跑出世界冠軍的速度。」

▲宇樹人形機器人H1進行跑步測試。（圖／翻攝杭州日報）

宇樹科技創辦人兼執行長王興興曾提到，人形機器人目前在百米競速上仍未達人類頂尖水準，但預計今（2026）年中全球、尤其是大陸相關技術將出現突破，百米成績可望進入10秒內，「比博爾特更快一些。」

公開資訊顯示，宇樹科技科創板IPO已於2026年3月20日獲官方受理，招股說明書提到，公司主營高性能人形機器人、四足機器人及相關零組件與具身智能模型研發與銷售。

在產品應用方面，宇樹科技表示，其四足機器人已廣泛應用於科研、工業巡檢、救援與服務等領域；人形機器人自2023年推出H1以來，已發展多個系列，並在運動能力、抗衝擊性及穩定性等方面取得進展。

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