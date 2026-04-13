封鎖伊朗港口！川普稱其他國家將參與　BBC：英國不加入

▲ 川普稱英方正派遣掃雷艦，但施凱爾曾表態不介入衝突。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國宣布禁止往返伊朗港口的船隻通行荷莫茲海峽後，英國傳出已表態拒絕派兵加入行動。BBC報導，英國海軍艦艇與地面部隊不會參與封鎖伊朗港口，但英方的掃雷艦與反無人機能力將繼續在該區域運作。

英國政府一名發言人表示，「我們持續支持海上航行自由及荷莫茲海峽的開放，這項舉措對支持全球經濟及保障國內生活成本至關重要。」

美伊談判破裂 川普宣布封鎖海峽

此前，美伊雙方談判代表在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行會談，但未能達成持久停火協議。談判破裂後美國總統川普宣布，美軍將全面封鎖任何試圖進出荷莫茲海峽的船隻。美軍中央司令部（CENTCOM）隨後表示，將「公正」執行封鎖行動，範圍涵蓋阿拉伯灣及阿曼灣內的伊朗港口，並強調不會妨礙往返非伊朗港口的商業船隻正常通行。

川普接受《福斯新聞》採訪時聲稱，將有其他國家加入封鎖行動，並透露北約已提議協助「清理」海峽，預期航道可在不久後恢復自由通行。他稱美國將派遣掃雷艦，更特別點名英國也會跟進，「我知道英國和其他幾個國家正派遣掃雷艦。」

施凱爾劃清界線 英法聯手籌組聯盟

但英國首相施凱爾多次明確表態，英國不會直接介入軍事衝突。英國政府發言人也強調，英方立場是促成海峽重新開放，並正與法國等夥伴共同籌組廣泛聯盟，以維護航行自由。

施凱爾此前已和法國總統馬克宏通話，雙方就保護荷莫茲海峽航行自由達成共識。英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）本周也計劃赴華府出席國際貨幣基金（IMF）會議，爭取重新開放荷莫茲海峽。

油價衝破百元 伊朗徵收200萬過路費

荷莫茲海峽是全球約20%石油及液化天然氣的重要通道，自美以2月28日對伊朗展開空襲以來，伊朗已實質封鎖這條航道。封鎖消息一出，全球指標布蘭特原油價格應聲突破每桶100美元關卡。

此外，有報導指出伊朗已開始向過境油輪徵收每艘200萬美元的通行費，英國政府對此強硬表態，拒絕接受任何過路費要求。