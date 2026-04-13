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新莊吉尼爾幼兒園「拍打拖行幼童」　遭罰24萬、最重勒令停辦

▲▼新北市新莊區「吉尼爾幼兒園」涉不當對待幼童，遭新北市教育局開罰，最重不排除勒令停辦，或廢止設立許可。（圖／翻攝自Google Maps）

▲新北市新莊區「吉尼爾幼兒園」涉不當對待幼童，遭新北市教育局開罰並公告名稱，最重不排除勒令停辦，或廢止設立許可。（圖／翻攝自Google Maps）

記者林育綾／綜合報導

新北市新莊區「吉尼爾幼兒園」遭家長指控不當對待幼童，包含拍打、推壓拖行，甚至以剪刀做出驚嚇行為等。新北市教育局表示，已裁罰涉案人員6萬元及9萬元，並公告姓名、1年不得任職；同時針對園方違規另開罰24萬元；後續將視情節，最重不排除勒令停辦，或廢止設立許可。

一名2歲幼童在去年9月入學吉尼爾幼兒園後，常出現夜間驚醒、情緒崩潰情況。根據家長反映，孩童強烈抗拒上學，甚至在途中想跳下車。後續經透過錄音及申請調閱監視器畫面後，發現園內疑似不當對待幼兒，包括拍打、推壓拖行，甚至以剪刀做出驚嚇動作等行為。

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新北市教育局說明，今年1月12日接獲陳情後，即入園稽查並調閱監視器，並責令涉案3名人員立即停職，避免再接觸幼童。經調查，王姓助理教保員涉及多次拍打幼兒手心及身體；柳姓廚工則有拍打幼童、持教具剪刀做出驚嚇行為，以及推壓拖行幼童情形。

教育局表示，經教保服務機構不適任人員認定委員會審議後，已分別裁處6萬元及9萬元罰鍰，並公告姓名，且1年內不得任職教保相關工作。

另外在檢視監視器過程中，教育局也主動發現，蔣姓教保員疑似涉及其他不當對待情形，已擴大清查相關班級與人員，並納入後續調查，全案主要事證已掌握，預計於4月底完成審議與認定。

此外，教育局稽查也發現，該園涉及師生比不符、聘用未具資格人員入班，以及督導管理未盡責等違規情形，已裁處園方24萬元罰鍰，並公告幼兒園名稱及負責人姓名於全國教保資訊網。

教育局表示，後續將依調查結果及違規情節，評估是否採取減收或停招處分，情節重大者，最重可勒令停辦，或廢止設立許可，並強調對不當對待幼童行為採取零容忍立場。

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