短短250米3次限速！彰化台1線「70、50、30」大亂鬥　警方釋疑

▲彰化花壇鄉台一線250米竟3限速。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

省道台1線彰化花壇鄉往彰化市的北上車道，日前被發現短短兩百多公尺內，竟然插了70、50、30公里三支不同速限的牌子，中間還夾著一支測速照相桿，引發用路人痛批「比139縣道限速40還誇張」。不過警方今(13)日表示，限速50K是之前施工後忘記拆除，已拆除完畢。

不少駕駛人最近行經該路段都覺得一頭霧水，在臉書彰化人大小事po文，引發議論。有用路人說，先看到限速70的牌子，接著出現一支固定式測速照相桿，但桿子前面竟然還立著一面限速50的標誌。

▲大埔截水溝工區前限速30K。（圖／警方提供）

看到測速桿又看到更低的30K龜速行駛，短短250公尺3次不同限速，有用路人曾因此急踩煞車，差點遭後車追撞，現場險象環生，紛紛抱怨「到底開多少？」、「根本是在玩駕駛人吧？」認為擺明就是在搶錢，不過也有人理性分析，認為那支限速50的牌子，可能是之前施工後忘記拆掉的。

▲限速50K今天已經火速拆除。（圖／警方提供）

彰化縣警局交通隊獲報後前往現場了解，現場唯一由警方設置的，是限速70的標誌；而限速50的牌子，是之前該路段水公司進行管線埋設工程時所設立，工程結束後卻未拆掉，才會造成誤會。

▲警方設置的為限速70K。（圖／警方提供）

由於大埔截水溝堤岸道路拓寬工程持續進行，車輛進入工區前提前減速，以限速30K提醒用路人；交通隊同時也呼籲駕駛人，雖然爭議的50K速限牌已經拆除，但行經工區附近還是要放慢車速，才能確保安全。