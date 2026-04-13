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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德訪史瓦帝尼是何地？　Cheap曝絕對君主制小國、國王娶16妻子

▲史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

總統府今（13日）正式宣布，總統賴清德將於4月22日至26日期間，出訪非洲友邦史瓦帝尼王國。對此，百萬網紅Cheap表示，史瓦帝尼是什麼地方？以前叫做「史瓦濟蘭」，是非洲南部小國，人口120萬人，面積大概台灣的一半左右，「政治體制國王說了算」，它是世界上少數仍然實行「絕對君主制」的國家。另外，現任國王恩史瓦帝三世，總共正式迎娶過16位妻子，大約有36到40名子女。

Cheap發文表示，史瓦帝尼是什麼地方？以前叫做「史瓦濟蘭」，是位在非洲南部的一個小國，人口120萬人，面積大概只有台灣的一半左右，要開車橫跨，可能比下班塞在內湖還快（誇張但差不多意思）。

Cheap指出，「政治體制國王說了算」，它是世界上少數仍然實行「絕對君主制」的國家，國王權力很大，國家的事他說得算。

Cheap指出，每年八、九月會舉辦著名的「蘆葦節」，上萬名未婚女性參加的傳統舞蹈節，國王有時也會在此活動中挑選新王妃，現任國王恩史瓦帝三世，總共正式迎娶過16位妻子，大約有36到40名子女，他是他爸的第67名兒子，他爸有99個老婆，210個小孩。

Cheap提到，2010年，22歲的國王來台灣拚外交，結果第12任王妃都蓓，在國內給國王戴了一頂大綠帽，跟司法部長搞上了床，司法部長不僅是部長，還是國王從小到大的好朋友。

Cheap說，後來部長被開除並坐牢，王妃軟禁一年後踢出王室，這件事情讓國王非常沒面子，成為非洲媒體瘋傳的笑話。

Cheap說，除了都蓓，第 6 任與第 7 任王妃也頻頻「兵變」，給國王戴綠帽子，讓國王很頭痛，看來管理後宮也是挺困難的。

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